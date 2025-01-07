تقرير: برشلونة يحصل على موافقة مؤقتة بتسجيل أولمو وباو فيكتور

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن منح المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا موافقة مبدئية لبرشلونة من أجل قيد لاعبيه داني أولمو وباو فيكتور.

وأوضحت الصحيفة أن قرار المجلس الأعلى للرياضة سيكون مؤقتا حتى دارسة الاستئناف المقدم من النادي.

وأضاف "اللجنة القانونية ستحتاج لدراسة الاستئناف المقدم من برشلونة لمدة 3 أشهر لإصدار الحكم النهائي".

وبمجرد اتخاذ القرار رسميا سيتم قيد اللاعبين والمشاركة في الدوري الإسباني

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعبين لن يتمكنا من المشاركة أمام أتليتك بلباو ولكن ليس مستبعدا مشاركتهما في النهائي حال تأهل برشلونة.

ويلتقي برشلونة أمام أتليتك بلباو مساء الأربعاء في نصف نهائي السوبر الإسباني المقام في السعودية.

وفي حالة تأهل برشلونة سيلاقي الفائز من مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في المباراة النهائية.

صحيفة آس أشارت إلى أن استئناف برشلونة المكون من 52 صفحة و60 وثيقة مرفقة قد يكون ناجحا ويتمكن النادي من تسجيل اللاعبين نهائيا، ولذلك سيقرر المجلس الأعلى للرياضة مؤقتا منح برشلونة فرصة قيد اللاعبين حتى دراسة الملف المقدم من النادي.

ماذا حدث؟

انضم أولمو لبرشلونة في بداية الموسم قادما من لايبزيج الألماني.

ولعب أولمو في النصف الأول من الموسم بعد تسجيله بشكل مؤقت لإصابة أندرياس كريستنسن الطويلة والتي تعافى منها حاليا لذلك فإن السبب القهري لتسجيله انتهى.

وترى الرابطة أن برشلونة لم يقدم ضمانات مالية كافية تتيح له تسجيل لاعبين جدد من شهر يناير.

وتسبب عدم تسجيل أولمو قبل يوم 3 يناير في حقه في الانتقال إلى أي فريق بشكل مجاني والحصول على قيمة عقده بالكامل مع برشلونة حتى نهايته في 2030.

ويرفض الاتحاد إعطاء برشلونة أي استثنائات ويرى أن تسجيل اللاعبين هو أمر خاص بالرابطة، كما يرى أن برشلونة كان عليه الالتزام بالقواعد.