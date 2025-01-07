تقرير: برشلونة يحصل على موافقة مؤقتة بتسجيل أولمو وباو فيكتور

الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 23:51

كتب : FilGoal

داني أولمو - برشلونة ضد إسبانيول

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن منح المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا موافقة مبدئية لبرشلونة من أجل قيد لاعبيه داني أولمو وباو فيكتور.

وأوضحت الصحيفة أن قرار المجلس الأعلى للرياضة سيكون مؤقتا حتى دارسة الاستئناف المقدم من النادي.

وأضاف "اللجنة القانونية ستحتاج لدراسة الاستئناف المقدم من برشلونة لمدة 3 أشهر لإصدار الحكم النهائي".

أخبار متعلقة:
فليك: أولمو وفيكتور لن يشاركان في السوبر.. وبلباو بين أفضل فرق إسبانيا السوبر الإسباني - مؤتمر فليك: بلباو ليس فريق اللاعب الواحد.. لامال سيشارك ونفتقد أولمو على أمل تسجيلهما قبل السوبر.. أولمو وباو فيكتور يسافران مع برشلونة للسعودية

وبمجرد اتخاذ القرار رسميا سيتم قيد اللاعبين والمشاركة في الدوري الإسباني

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعبين لن يتمكنا من المشاركة أمام أتليتك بلباو ولكن ليس مستبعدا مشاركتهما في النهائي حال تأهل برشلونة.

ويلتقي برشلونة أمام أتليتك بلباو مساء الأربعاء في نصف نهائي السوبر الإسباني المقام في السعودية.

وفي حالة تأهل برشلونة سيلاقي الفائز من مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في المباراة النهائية.

صحيفة آس أشارت إلى أن استئناف برشلونة المكون من 52 صفحة و60 وثيقة مرفقة قد يكون ناجحا ويتمكن النادي من تسجيل اللاعبين نهائيا، ولذلك سيقرر المجلس الأعلى للرياضة مؤقتا منح برشلونة فرصة قيد اللاعبين حتى دراسة الملف المقدم من النادي.

ماذا حدث؟

انضم أولمو لبرشلونة في بداية الموسم قادما من لايبزيج الألماني.

ولعب أولمو في النصف الأول من الموسم بعد تسجيله بشكل مؤقت لإصابة أندرياس كريستنسن الطويلة والتي تعافى منها حاليا لذلك فإن السبب القهري لتسجيله انتهى.

وترى الرابطة أن برشلونة لم يقدم ضمانات مالية كافية تتيح له تسجيل لاعبين جدد من شهر يناير.

وتسبب عدم تسجيل أولمو قبل يوم 3 يناير في حقه في الانتقال إلى أي فريق بشكل مجاني والحصول على قيمة عقده بالكامل مع برشلونة حتى نهايته في 2030.

ويرفض الاتحاد إعطاء برشلونة أي استثنائات ويرى أن تسجيل اللاعبين هو أمر خاص بالرابطة، كما يرى أن برشلونة كان عليه الالتزام بالقواعد.

باو فيكتور داني أولمو برشلونة
نرشح لكم
ماركا: إيقاف فينيسيوس مباراتين بعد طرده أمام فالنسيا فليك: أولمو وفيكتور لن يشاركان في السوبر.. وبلباو بين أفضل فرق إسبانيا سبورت تكشف حقيقة موافقة أراوخو للانتقال إلى يوفنتوس سنعود مجددا في الصيف.. أثليتك: الأهلي السعودي يعد فينيسيوس بجعله الأغلى في العالم لأول مرة بعد عام و3 أسابيع.. ديفيد ألابا يعود لقائمة ريال مدريد على أمل تسجيلهما قبل السوبر.. أولمو وباو فيكتور يسافران مع برشلونة للسعودية خاميس رودريجيز دون ناد.. تقرير: النجم الكولومبي يرغب في فسخ عقده مع رايو فايكانو ريليفو: اكتملت خطة الخلافة.. وشرط واحد لبقاء أنشيلوتي في مدريد
أخر الأخبار
بنزيمة: قاتلت أمام الهلال رغم الإصابة.. وهدفنا تحقيق اللقب 8 ساعة | سعودي في الجول
الانتصار السابع - نيوكاسل يفوز على أرسنال بهدفين في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة 8 ساعة | الدوري الإنجليزي
تحديد موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك السعودية 9 ساعة | سعودي في الجول
"إصابتي لا تدعو للقلق".. عطية الله يطمئن الجماهير بعد إصابته أمام سموحة 9 ساعة | الدوري المصري
تقرير: برشلونة يحصل على موافقة مؤقتة بتسجيل أولمو وباو فيكتور 9 ساعة | الدوري الإسباني
مروان حمدي: أكرر اعتذاري.. والإعلام بخشى جماهير الأهلي أكثر من الزمالك 9 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - أبو ريدة يجتمع مع اللجنة الفنية لحسم المشاركة في أمم إفريقيا للمحليين.. وحل مقترح 9 ساعة | الكرة المصرية
تعيين إريك شيل مدربا لمنتخب نيجيريا 9 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فرانكفورت يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش 2 عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 3 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 4 مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان