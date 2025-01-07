مروان حمدي: أكرر اعتذاري.. والإعلام بخشى جماهير الأهلي أكثر من الزمالك

الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 23:50

كتب : FilGoal

مروان - حمدي - بيراميدز

كرر مروان حمدي لاعب بيراميدز اعتذاره لجماهير الأهلي عن تصرفه عقب مباراة الفريقين بالموسم المنصرم.

وكانت المباراة انتهت بفوز الأهلي بهدف دون مقابل في الموسم الماضي من الدوري المصري والتي شهدت احتجاجات كبيرة وأحداث بين الفريقين الذين قدم كل منهما عدة شكاوى ضد الآخر.

وقال مروان حمدي لاعب بيراميدز عبر صدى البلد: "اعتذر مجددا عن واقعة جماهير الأهلي. سبق لي اللعب في صفوف الزمالك والمصري وسموحة ولم أستفز جمهور الأهلي مطلقا حتى عندما كنت أسجل الأهداف في مرماه".

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وأضاف "كنت حزين لعدم المشاركة أمام الأهلي وخسرنا لهذه المباراة، لذلك تفاجئت بتعرضي للسباب بأهلي من بعض الأفراد بالمدرجات، شعرت بالظلم ولم أستطع تمالك أعصابي".

وأتم "خضعت للتحقيق من جانب لجنة الانضباط، ومتقبل العقوبة التي تم توقيعها. رد فعل وسائل الإعلام ضدي كان كارثيا وأريد القول "الإعلام بيعمل حساب لجماهير الأهلي أكتر من الزمالك".

وقررت اللجنة إيقاف كل من خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي وكريم حافظ ومروان حمدي ثنائي بيراميدز.

وجاءت عقوبات المباراة بالكامل كالتالي:

عقوبات الأهلي

- حرمان محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة 3 أشهر مع تحذيره لما بدر منه باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

- إيقاف خالد عبد الفتاح 3 مباريات لما برد منه عقب مباراة الأهلي وبيراميدز.

- حفظ الشكوى المقدمة ضد خالد مرتجي ومحمد الجارحي وسعد شلبي.

- حفظ الشكوى المقدمة ضد إمام عاشور.

عقوبات بيراميدز

- إيقاف محمود عبد العاطي لاعب بيراميدز 3 مباريات وتغريمة 100 ألف جنيه لما بدر منه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد حكم مباراة الأهلي وبيراميدز.

- إيقاف كريم حافظ لاعب بيراميدز مباراة واحدة لما بدر منه عقب مباراة الأهلي وبيراميدز.

- إيقاف مروان حمدي 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه لما بدر منه عقب مباراة الأهلي وبيراميدز.

- الاكتفاء بالعقوبة الموقعة على محمد الشيبي من لجنة المسابقات بالإيقاف 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه عقب مباراة الأهلي وبيراميدز.

- حفظ الشكوى المقدمة ضد كل من ممدوح عيد رئيس بيراميدز وهاني سعيد ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" وأحمد الشناوي وأحمد زاهر.

بيراميدز مروان حمدي الأهلي
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