مروان حمدي: أكرر اعتذاري.. والإعلام بخشى جماهير الأهلي أكثر من الزمالك

كرر مروان حمدي لاعب بيراميدز اعتذاره لجماهير الأهلي عن تصرفه عقب مباراة الفريقين بالموسم المنصرم.

وكانت المباراة انتهت بفوز الأهلي بهدف دون مقابل في الموسم الماضي من الدوري المصري والتي شهدت احتجاجات كبيرة وأحداث بين الفريقين الذين قدم كل منهما عدة شكاوى ضد الآخر.

وقال مروان حمدي لاعب بيراميدز عبر صدى البلد: "اعتذر مجددا عن واقعة جماهير الأهلي. سبق لي اللعب في صفوف الزمالك والمصري وسموحة ولم أستفز جمهور الأهلي مطلقا حتى عندما كنت أسجل الأهداف في مرماه".

وأضاف "كنت حزين لعدم المشاركة أمام الأهلي وخسرنا لهذه المباراة، لذلك تفاجئت بتعرضي للسباب بأهلي من بعض الأفراد بالمدرجات، شعرت بالظلم ولم أستطع تمالك أعصابي".

وأتم "خضعت للتحقيق من جانب لجنة الانضباط، ومتقبل العقوبة التي تم توقيعها. رد فعل وسائل الإعلام ضدي كان كارثيا وأريد القول "الإعلام بيعمل حساب لجماهير الأهلي أكتر من الزمالك".

وقررت اللجنة إيقاف كل من خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي وكريم حافظ ومروان حمدي ثنائي بيراميدز.