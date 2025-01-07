خبر في الجول - أبو ريدة يجتمع مع اللجنة الفنية لحسم المشاركة في أمم إفريقيا للمحليين.. وحل مقترح

الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 23:41

كتب : أحمد الخولي

اللجنة الفنية - اتحاد الكرة

يجتمع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مع اللجنة الفنية بالاتحاد لحسم أمر المشاركة في أمم إفريقيا للمحليين.

وتقام البطولة في كينيا وتنزانيا وأوغندا بداية من 1 فبراير المقبل وحتى 28 من الشهر ذاته.

وعلم FilGoal.com أن أبو ريدة سيجتمع مع اللجنة الفنية غدا الأربعاء لحسم المشاركة في أمم إفريقيا للمحليين.

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وهناك حل مقترح سيتم مناقشته غدا في الاجتماع وهو مشاركة منتخب الشباب تحت 20 عاما بقيادة أسامة نبيه المدير الفني الجديد للفريق.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة باتريس موتسيبي زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2025.

وكشف موتسيبي عن زيادة الجوائز المالية للبطولة بنسبة 75% ليحصل الفائز باللقب على 3.5 مليون دولار.

ويشارك في البطولة 19 منتخبا وتأهل لها حتى الآن 17 وهم:

كينيا – تنزانيا – أوغندا – المغرب – غينيا – السنغال – موريتانيا – النيجر – بوركينا فاسو – نيجيريا – إفريقيا الوسطى – الكونغو الديمقراطية – الكونغو – السودان – زامبيا – أنجولا – مدغشقر.

وسيتأهل منتخبان عقب نهاية باقي مباريات التصفيات الخاصة بالبطولة.

يذكر أن المنتخب السنغالي هو حامل اللقب بعد الفوز في نسخة 2022 على حساب الجزائر المضيف في المباراة النهائية، ليحقق أسود التيرانجا اللقب الأول.

اتحاد الكرة منتخب مصر للشباب اللجنة الفنية
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