وكيل بنتايك يثير الشكوك حول مستقبله مع الزمالك

كشف مسعد يوسف وكيل أعمال المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر فريق الزمالك تطورات مستقبل اللاعب.

محمود بنتايك النادي : الزمالك الزمالك

وكان الزمالك قد ضم بنتايك في سوق الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة لمدة موسم مع بند أحقية الشراء بقيمة مليون يورو.

وقال مسعد يوسف وكيل أعمال بنتايك لاعب الزمالك عبر موقع سيت أنفو سبور: "هناك اهتمام كبير من أندية أوروبية بخدمات بنتايك في الفترة المقبلة".

وتابع "هناك مفاوضات جارية مع جميع الأندية التي أبدت رغبة في ضم اللاعب لكنها عروض لا تزال غير رسمية".

وشدد "الزمالك لديه رغبة في تفعيل بند شراء اللاعب، لكن المحادثات تبقى قائمة مع جميع الأندية".

واختتم وكيل بنتايك تصريحاته "ليس لأن الزمالك يريد تفعيل خيار الشراء يعني بالضرورة أنه اللاعب سيكون في الزمالك، لا نعلم بعد".

وتعرض بنتايك للإصابة في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف خلال مواجهة الزمالك وإنييمبا النيجيري في الكونفدرالية ويغيب عن الفريق في الوقت الحالي.

وأصيب الظهير الأيسر المغربي بعد تدخل عنيف من أحد لاعبي إنييمبا قبل أن يتلقى العلاج ويكمل الشوط الأول.

وتعادل الزمالك مع إنييمبا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية مساء اليوم الأحد.