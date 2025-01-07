اتحاد الكرة يلزم مودرن سبورت بسداد 22 مليون لصالح ورثة أحمد رفعت

أعلن اتحاد الكرة إلزام نادي مودرن سبورت بسداد تعويض مالي لصالح ورثة الراحل أحمد رفعت.

وقررت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة إلزام نادى مودرن سبورت بسداد 22 مليون و250 ألف جنيه لصالح الورثة الشرعيين من أسرة الراحل أحمد رفعت.

وكانت النيابة العامة المصرية نشرت نتائج تحقيقاتها بشأن واقعتي وفاة أحمد رفعت ومحمد شوقي وكذلك توصياتها، والتي خلُصت إلى أن السبب المباشر في حصول وفاة اللاعبين يرجع إلى ظروف ومشكلات صحية ووراثية بكل منهما.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وفارق أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ومودرن سبورت الحياة يوم 6 يوليو الماضي عن عمر 31 عاما بعد 117 يوما من تعرضه لأزمة صحية أثناء مباراة الاتحاد السكندري في الدوري يوم 11 مارس الماضي.

إصابة رفعت تسببت في توقف عضلة القلب قبل أن يتم إسعافه في الملعب وفقد الوعي لعدة أيام ثم استعاده.