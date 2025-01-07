"يمشي كده كده".. بنزيمة يقود اتحاد جدة لكسر عقدة الهلال بعد 1369 يوما

كسر اتحاد جدة عقدة غريمه الهلال بعدما استمرت لأكثر من 3 أعوام كاملة في مختلف المسابقات.

وفاز اتحاد جدة على الهلال 3-1 بركلات الترجيح بعد نهاية الشوطين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2 ضمن ربع نهائي كأس ملك السعودية.

وسجل كريم بنزيمة هدفي اتحاد جدة، فيما أحرز سالم الدوسري وليوناردو سيلفا هدفي الهلال.

"يمشي كده كده" الهتاف الأشهر لجماهير اتحاد جدة صاحب الشعبية الكبيرة كان حاضرا في ملعب المملكة آرينا معقل الهلال بعد نهاية المباراة.

وحجز اتحاد جدة مقعدا في نصف نهائي كأس ملك السعودية بعدما أطاح بالهلال حامل اللقب.

وتتنافس أندية: اتحاد جدة والشباب والرائد والقادسية على حصد لقب الموسم الحالي من كأس ملك السعودية.

اتحاد جدة استطاع التفوق على الهلال للمرة الأولى منذ آخر فوز على الهلال يوم 9 أبريل 2021 بمسابقة الدوري السعودية.

الهلال حامل لقب كأس ملك السعودية ودع المسابقة ليلتحق بالنصر وصيف النسخة الماضية الذي ودع المسابقة بدور الـ16.

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وصف المباراة

بدأ نادي الهلال المباراة بضغط هجومي على مرمى الاتحاد بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وحرم القائم نادي الهلال من التسجيل بعد تسديدة قوية من سالم الدوسري.

وأهدر عبد الله الحمدان فرصة جديدة لتسجيل بعد ضربة رأسية من داخل منطقة الجزاء.

وسدد بنزيمة كرة قوية تصدى لها ياسين بونو ببراعة.

وفي الشوط الثاني ارسل مهند الشنقيطي كرة عرضية استقبلها بنزيمة بشكل رائع وسددها في الشباك عند الدقيقة 63.

وجاء رد الهلال عن طريق سالم الدوسري بعد انفراد تام بالمرمى ووضعها على يسار الحارس رايكوفيتش عند الدقيقة 72.

وتدخل القائم مجددا ليمنع مالكوم من تسجيل الهدف الثاني للهلال.

وفي الشوط الإضافي الأول نجح ماركوس ليوناردو في تسجيل الهدف الثاني بعدما استغل تمريرة متقنة من متعب الحربي في الدقيقة 101.

وعاد بنزيمة ليسجل هدف التعادل بعدما وضع كرة صاروخية في الشباك مستغلا تمريرة مهند الشنقيطي.

ركلات الترجيح

وفي ركلات الترجيح سجل سافيتش للهلال وأضاع محمد كنو وماركوس ليوناردو ومالكوم.

فيما سجل بنزيمة وفابينيو ودانيلو بيريرا ليفوز الاتحاد 3-1 ويحجز مقعدا في نصف النهائي.