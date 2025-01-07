فليك: أولمو وفيكتور لن يشاركان في السوبر.. وبلباو بين أفضل فرق إسبانيا

الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 22:47

كتب : FilGoal

هانز فليك - برشلونة

كشف هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة أن الوضع يبقى كما هو عليه بالنسبة للأزمة الإقتصادية الخاصة بناديه.

ويلعب برشلونة ضد بلباو غدا الأربعاء ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني والمقرر إقامته في مدينة جدة السعودية.

وقال هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة عبر قناة إم بي سي مصر 2: "داني أولمو وباو فيكتور لن يمكنهما المشاركة في مباراة أتليتك بلباو".

أخبار متعلقة:
السوبر الإسباني – مؤتمر رافينيا: عدم تسجيل ثنائي الفريق سيؤثر على تعاقدات برشلونة السوبر الإسباني - أتليتك بلباو يعلن إصابة نيكو ويليامز قبل مواجهة برشلونة السوبر الإسباني - مؤتمر فالفيردي: غياب أولمو إيجابي لنا.. ولا أعرف كيف تتم إدارة برشلونة بعد أنباء رغبة برشلونة في ضمه.. توتنام يعلن تفعيل بند تمديد عقد سون

وشدد "لكنها مباراة مهمة أمام فريق بين أحد أفضل الفرق في الدوري الإسباني".

أما عن حظوظ برشلونة فأجاب "دائما ما أفكر بإيجابية، نادي مثل برشلونة يفكر في حصد الألقاب وهدفنا تحقيق لقب السوبر بالتأكيد".

وبسؤاله عن الأزمة الإقتصادية اختتم تصريحاته "نبذل قصارى جهدنا ويبقى الوضع كما هو عليه ونحن نركز في المباريات الآن".

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة، المنتصر من لقاء ريال مدريد ضد ريال مايوركا في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل 12 يناير.

برشلونة هانز فليك
نرشح لكم
تقرير: برشلونة يحصل على موافقة مؤقتة بتسجيل أولمو وباو فيكتور ماركا: إيقاف فينيسيوس مباراتين بعد طرده أمام فالنسيا سبورت تكشف حقيقة موافقة أراوخو للانتقال إلى يوفنتوس سنعود مجددا في الصيف.. أثليتك: الأهلي السعودي يعد فينيسيوس بجعله الأغلى في العالم لأول مرة بعد عام و3 أسابيع.. ديفيد ألابا يعود لقائمة ريال مدريد على أمل تسجيلهما قبل السوبر.. أولمو وباو فيكتور يسافران مع برشلونة للسعودية خاميس رودريجيز دون ناد.. تقرير: النجم الكولومبي يرغب في فسخ عقده مع رايو فايكانو ريليفو: اكتملت خطة الخلافة.. وشرط واحد لبقاء أنشيلوتي في مدريد
أخر الأخبار
بنزيمة: قاتلت أمام الهلال رغم الإصابة.. وهدفنا تحقيق اللقب ساعة | سعودي في الجول
الانتصار السابع - نيوكاسل يفوز على أرسنال بهدفين في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة ساعة | الدوري الإنجليزي
تحديد موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك السعودية ساعة | سعودي في الجول
"إصابتي لا تدعو للقلق".. عطية الله يطمئن الجماهير بعد إصابته أمام سموحة 2 ساعة | الدوري المصري
تقرير: برشلونة يحصل على موافقة مؤقتة بتسجيل أولمو وباو فيكتور 2 ساعة | الدوري الإسباني
مروان حمدي: أكرر اعتذاري.. والإعلام بخشى جماهير الأهلي أكثر من الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - أبو ريدة يجتمع مع اللجنة الفنية لحسم المشاركة في أمم إفريقيا للمحليين.. وحل مقترح 2 ساعة | الكرة المصرية
تعيين إريك شيل مدربا لمنتخب نيجيريا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فرانكفورت يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش 2 عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 3 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 4 مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان