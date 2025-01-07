فليك: أولمو وفيكتور لن يشاركان في السوبر.. وبلباو بين أفضل فرق إسبانيا

كشف هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة أن الوضع يبقى كما هو عليه بالنسبة للأزمة الإقتصادية الخاصة بناديه.

ويلعب برشلونة ضد بلباو غدا الأربعاء ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني والمقرر إقامته في مدينة جدة السعودية.

وقال هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة عبر قناة إم بي سي مصر 2: "داني أولمو وباو فيكتور لن يمكنهما المشاركة في مباراة أتليتك بلباو".

وشدد "لكنها مباراة مهمة أمام فريق بين أحد أفضل الفرق في الدوري الإسباني".

أما عن حظوظ برشلونة فأجاب "دائما ما أفكر بإيجابية، نادي مثل برشلونة يفكر في حصد الألقاب وهدفنا تحقيق لقب السوبر بالتأكيد".

وبسؤاله عن الأزمة الإقتصادية اختتم تصريحاته "نبذل قصارى جهدنا ويبقى الوضع كما هو عليه ونحن نركز في المباريات الآن".

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة، المنتصر من لقاء ريال مدريد ضد ريال مايوركا في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل 12 يناير.