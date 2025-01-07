مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: لا صحة للتفريط في بعض لاعبي الفريق

الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 22:47

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

يتمسك النادي الإسماعيلي بكل لاعبيه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية مشددا على عدم صحة كل التقارير التي تشير إلى غير ذلك.

وقال مصدر من الإسماعيلي لـFilGoal.com: "نرجو تحري الدقة فيما ينشر بشأن لاعبينا، ولا صحة لما نشر بخصوص استقرارنا على التفريط في خدمات مجموعة من اللاعبين، خلال يناير الجاري".

وأضاف "نطالب جماهيرنا بالالتفاف حول الفريق لدعم اللاعبين، وعدم الإنسياق حول الشائعات المنتشرة التي تهدف إلى هدم استقرار النادي".

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وأتم "نسير بخطوات ثابتة نحو دعم الفريق، بمجموعة من اللاعبين المميزين، وفقا لطلبات الجهاز الفني بقيادة حمد إبراهيم وبموافقة اللجنة الفنية للنادي".

وكان اتحاد الكرة قد أعلن الأسبوع الماضي قرارات لجنة الانضباط والمؤجلة من يونيو الماضي.

وشملت قرارات لجنة الانضباط معاقبة الإسماعيلي بإيقاف القيد لحين تنفيذ حكم المحكمة الرياضية لصالح نادي النجوم بشأن انتقال إبراهيم حسن.

وتقدم نادي الإسماعيلي بطلب رفع اسم النادي من إيقاف القيد لإبرام الصفقات في يناير الجاري.

وكشف نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي في تصريحات تليفزيونية سابقة عقب إصدار قرارات لجنة الانضباط أن العقوبات كان من الممكن التعامل معها في السابق لكنها حاليا في توقيت صعب للغاية.

وحسم الإسماعيلي تأهله إلى ثمن نهائي كأس مصر بعد التغلب على طنطا بهدف دون مقابل.

الإسماعيلي الدوري المصري
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