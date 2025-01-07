خبر في الجول - تأكد إصابة عطية الله بكسر في عظام الوجه وحاجته لعملية جراحية

تأكدت إصابة يحيى عطية ظهير أيسر فريق الأهلي بكسر في عظام الوجه والحاجة للخضوع لعملية جراحية.

وكان الأهلي قد أعلن إصابة عطية الله في الوجه وشكوك حول إصابته بكسر في عظام الوجه.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قد تأكد من إصابة يحيى عطية الله بكسر في عظام الوجه وحاجته للخضوع لعملية جراحية.

وستتوقف مدة غياب يحيى عطية الله عن الأهلي على نتيجة العملية الجراحية المقرر أن يخضع لها.

وتم نقل عطية الله إلى المستشفى بعد إصابته في الرأس بسبب عدم توقف النزيف، وكان قد تم استبداله اضطراريا في الشوط الأول من المواجهة.

وكان أحمد جاب الله طبيب الأهلي قد أعلن عن تعرض ياسر إبراهيم لجرح قطعي في الرأس واستوجب 4 غرز طبية.

بينما أشرف داري اشتكى من ألم في العضلة الخلفية، ويخضع غدا لفحوصات طبية ويجري أشعة لتحديد حجم إصابته.

وتغلب الأهلي على سموحة بهدفين دون مقابل ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة بالدوري والتي أقيمت على استاد القاهرة.

وشارك بدلا من يحيى عطية الظهير الأيسر كريم الدبيس.

ونجح الدبيس في صناعة هدف تقدم الأهلي الذي سجله أفشة بضربة رأسية.

واعتلى الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري عقب مرور 7 جولات بعد الفوز على سموحة بهدفين دون مقابل.

ورفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك وبيراميدز عقب مرور سبع جولات، بينما لا يزال يعني سموحة بهزيمة ثالثة على التوالي.

ويستعد الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط ويبتعد بفارق نقطة عن أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.