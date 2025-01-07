سموحة لـ في الجول: أحمد سامي مستمر .. وهذه حقيقة عرض السويحلي لـ حسام حسن

يتمسك نادي سموحة ببقاء أحمد سامي في مهمة المدير الفني للفريق رغم تراجع النتائج.

وخسر سموحة أمام الأهلي بهدفين دون رد بالمباراة المؤجلة من الجولة الخامسة من الدوري والتي أقيمت على استاد القاهرة.

وقال عمر الغنيمي نائب رئيس سموحة لـ FilGoal.com: "أحمد سامي مستمر في منصبه، نحن لا نحاسب بالقطعة ونثق في العودة للطريق الصحيح خلال المباريات المقبلة".

ورفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك وبيراميدز عقب مرور سبع جولات، بينما لا يزال يعني سموحة بهزيمة ثالثة على التوالي.

وتجمد رصيد سموحة عند 5 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير بفارق نقطة واحدة عن مودرن سبورت متذيل الترتيب.

حسام حسن

وعن رغبة نادي السويحلي الليبي في التعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق أوضح "لم يصلنا أي عروض رسمية من السويحلي الليبي لضم حسام حسن".

وترددت أنباء عن رغبة السويحلي الليبي في التعاقد مع حسام حسن بعد تعثر مفاوضاته مع محمود كهربا لاعب الأهلي.

وسبق وأن لعب حسام حسن في صفوف أهلي طرابلس الليبي على سبيل الإعارة.

ولعب حسام حسن لمدة موسم ونصف بقميص الأهلي قبل أن يعود لسموحة من جديد في شهر يناير 2023 على سبيل الإعارة والتي تحولت لبيع نهائي مع بداية الموسم الماضي.