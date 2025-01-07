سبورت تكشف حقيقة موافقة أراوخو للانتقال إلى يوفنتوس

الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 21:13

كتب : FilGoal

رونالد أراوخو

كشفت صحيفة سبورت حقيقة موافقة رونالد أراوخو لاعب برشلونة للانتقال إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب صحيفة سبورت فإن مصدر مقرب من المدافع نفى موافقته على عرض يوفنتوس.

وكانت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت قد أوضحت من قبل أن يوفنتوس قدم عرضا لبرشلونة لضم أراوخو.

أخبار متعلقة:
السوبر الإسباني – مؤتمر رافينيا: عدم تسجيل ثنائي الفريق سيؤثر على تعاقدات برشلونة السوبر الإسباني - أتليتك بلباو يعلن إصابة نيكو ويليامز قبل مواجهة برشلونة السوبر الإسباني - مؤتمر فالفيردي: غياب أولمو إيجابي لنا.. ولا أعرف كيف تتم إدارة برشلونة بعد أنباء رغبة برشلونة في ضمه.. توتنام يعلن تفعيل بند تمديد عقد سون

وأفادت الصحيفة الإيطالية أن العرض كان عبارة عن إعارة مع إلزامية الشراء وأراوخو أعطى موافقته لإتمام الانتقال.

وتحدث أراوخو من قبل عن مسألة البقاء وتجديد العقد مع النادي الكتالوني وجاب بكلمة واحدة "سنرى" والتي أعطت الغموض حول مستقبله.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في صيف 2026.

ولعب أراوخو مباراة واحدة فقط الموسم الحالي مع برشلونة وكانت في كأس ملك إسبانيا.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة.

ويبتعد برشلونة عن الصدارة بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

برشلونة رونالد أراوخو الدوري الإسباني يوفنتوس
نرشح لكم
مباشر كأس الرابطة - أرسنال (0)-(0) نيوكاسل.. بداية المباراة كأس الرابطة - 5 تبديلات في تشكيل أرسنال.. وإيزاك يقود هجوم نيوكاسل السوبر الإسباني - مؤتمر فليك: بلباو ليس فريق اللاعب الواحد.. لامال سيشارك ونفتقد أولمو رومانو: انتقال أنتوني إلى أولمبياكوس خيار غير محتمل بعد فاتح تريم.. مدرب تركي جديد يقترب من الدوري السعودي السوبر الإسباني – مؤتمر رافينيا: عدم تسجيل ثنائي الفريق سيؤثر على تعاقدات برشلونة السوبر الإسباني - أتليتك بلباو يعلن إصابة نيكو ويليامز قبل مواجهة برشلونة عاد إلى أوروبا من جديد.. مارسيليا يتعاقد مع مدافع اتحاد جدة
أخر الأخبار
مباشر كأس الرابطة - أرسنال (0)-(0) نيوكاسل.. بداية المباراة دقيقة | الدوري الإنجليزي
كما كشف في الجول.. محمد عبد العظيم يتولى قيادة الشرطة العراقي 24 دقيقة | الكرة المصرية
زيادة الجوائز المالية لأمم إفريقيا للمحليين بنسبة 75% 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
كأس الرابطة - 5 تبديلات في تشكيل أرسنال.. وإيزاك يقود هجوم نيوكاسل 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سبورت تكشف حقيقة موافقة أراوخو للانتقال إلى يوفنتوس 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي يكشف تفاصيل إصابات عطية الله وداري وياسر إبراهيم ساعة | الدوري المصري
السوبر الإسباني - مؤتمر فليك: بلباو ليس فريق اللاعب الواحد.. لامال سيشارك ونفتقد أولمو ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: انتقال أنتوني إلى أولمبياكوس خيار غير محتمل ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فرانكفورت يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش 2 عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 3 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 4 مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان