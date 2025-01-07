سبورت تكشف حقيقة موافقة أراوخو للانتقال إلى يوفنتوس

كشفت صحيفة سبورت حقيقة موافقة رونالد أراوخو لاعب برشلونة للانتقال إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب صحيفة سبورت فإن مصدر مقرب من المدافع نفى موافقته على عرض يوفنتوس.

وكانت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت قد أوضحت من قبل أن يوفنتوس قدم عرضا لبرشلونة لضم أراوخو.

وأفادت الصحيفة الإيطالية أن العرض كان عبارة عن إعارة مع إلزامية الشراء وأراوخو أعطى موافقته لإتمام الانتقال.

وتحدث أراوخو من قبل عن مسألة البقاء وتجديد العقد مع النادي الكتالوني وجاب بكلمة واحدة "سنرى" والتي أعطت الغموض حول مستقبله.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في صيف 2026.

ولعب أراوخو مباراة واحدة فقط الموسم الحالي مع برشلونة وكانت في كأس ملك إسبانيا.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة.

ويبتعد برشلونة عن الصدارة بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.