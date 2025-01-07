الأهلي يكشف تفاصيل إصابات عطية الله وداري وياسر إبراهيم

كشف أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي عن تفاصيل إصابات الثلاثي يحيى عطية الله وأشرف داري وياسر إبراهيم.

وتعرض الثلاثي للإصابة خلال مواجهة سموحة في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة بالدوري المصري.

وكشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي عبر الموقع الرسمي: "تم حجز يحيى عطية الله داخل المستشفى لوجود اشتباه في إصابته بكسر في عظام الوجه، ويخضع للمزيد من الفحوصات".

وتابع "ياسر إبراهيم تعرض لجرح قطعي في الرأس واستوجب 4 غرز طبية".

واختتم جاب الله تصريحاته "أشرف داري اشتكى من ألم في العضلة الخلفية، ويخضع غدا لفحوصات طبية ويجري أشعة لتحديد حجم إصابته".

واعتلى الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري عقب مرور 7 جولات بعد الفوز على سموحة بهدفين دون مقابل.

ورفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك وبيراميدز عقب مرور سبع جولات، بينما لا يزال يعني سموحة بهزيمة ثالثة على التوالي.

ويستعد الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط ويبتعد بفارق نقطة عن أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.