السوبر الإسباني - مؤتمر فليك: بلباو ليس فريق اللاعب الواحد.. لامال سيشارك ونفتقد أولمو

الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 20:26

كتب : FilGoal

هانز فليك - مدرب برشلونة

شدد هانز فليك مدرب برشلونة على صعوبة مواجهة فريقه أمام أتليتك بلباو في كأس السوبر الإسباني.

ويلعب برشلونة ضد بلباو غدا الأربعاء ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وقال فليك في مؤتمر صحفي "بلباو فريق جيد جدا ولديه لاعبون رائعون. إنهم يقدمون أداء جيدا وستكون مباراة جيدة جدا".

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"احتمالية غياب نيكو ويليامز؟ لم أكن أعلم ذلك، الأمر يتعلق بالفريق كاملا وليس بلاعب واحد. نحن نركز على الطريقة التي نلعب بها وعلينا أن نكون واثقين من أنفسنا".

"لا أعلم مصير أولمو وباو فيكتور. ليس بوسعنا سوى الانتظار. لامين يامال تدرب عدة أيام وأعتقد أنه جاهز للمشاركة".

"تسجيل اللاعبين ؟ كمدرب، يجب أن أتحدث مع جميع اللاعبين ومع الفريق. أولمو لاعب ممتاز، ونحن نفتقده بالطبع لأنه قادر على تغيير مجريات أي مباراة".

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة، المنتصر من لقاء ريال مدريد ضد ريال مايوركا في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل 12 يناير.

برشلونة أتليتك بلباو السوبر الإسباني
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