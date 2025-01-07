رومانو: انتقال أنتوني إلى أولمبياكوس خيار غير محتمل

الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 20:24

كتب : FilGoal

أنتوني - مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن

أوضح فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن رحيل أنتوني إلى أولمبياكوس غير محتمل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب رومانو فإن لا يعتبر انتقال أنتوني إلى أولمبياكوس خيارا ملموسا أو محتملا حتى الآن.

وافاد أن كان هناك محادثات لكن بدون تقدم على مستوى اللاعب أو النادي.

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ولا يزال البرازيلي بعيدا عن حسابات الفريق سواء مع روبن أموريم حاليا أو إريك تين هاج المدير الفني السابق للشياطين الحُمر.

وتحدث جونيور بيدروسو وكيل أنتوني في وقت سابق موقف اللاعب من الرحيل في يناير المقبل عن صفوف الفريق.

وقال بيدروسو لـ موقع givemesport: "العديد من الأندية تواصلت معي للتحرك لضم أنتوني في يناير، هم يتفهمون موقفه، ولذلك أؤكد أن هناك اهتمام قوي".

وأضاف "لم يُظهر مانشستر يونايتد أي اهتمام ببيع أو إعارة أنتوني، لم يتواصلوا معنا بشأنه حتى الآن، إدارة مانشستر يونايتد لم تطلب رحيله رغم كل ما يثار حوله".

وأكمل "مستقبل أنتوني مرتبط للغاية بتفضيلات مانشستر يونايتد، إذا رأى النادي أن إعارته في يناير المقبل ومنحه المزيد من الدقائق لاستعادة الثقة، فسنعمل على هذا الخيار".

وأتم "غير ذلك أنتوني يعمل بكل قوة لاستعادة مركزه وإظهار مهارته تحت قيادة روبن أموريم".

وخاض البرازيلي 12 مباريات سجل خلالها هدفا وحيدا في الموسم الجاري بجميع المسابقات خلال 322 دقيقة فقط.

وانضم أنتوني لمانشستر يونايتد مقابل 95 مليون يورو في صيف 2022 قادما من أياكس الهولندي.

ومنذ انضمامه خاض البرازيلي البالغ 24 عاما لعب 94 مباراة سجل 12 هدفا وصنع 5 أهداف.

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