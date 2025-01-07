مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: عطية الله أصيب بشرخ في عظمة الوجه.. وموقف غيابه

الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 20:20

كتب : أحمد الخولي

إصابة يحيى عطية الله - الأهلي ضد سموحة

خضع يحيى عطية الله ظهير أيسر فريق الأهلي لفحوصات طبية بعد نقله إلى المستشفى لإصابته في الوجه خلال مواجهة سموحة.

وتم نقل عطية الله إلى المستشفى بعد إصابته في الرأس بسبب عدم توقف النزيف، وكان قد تم استبداله اضطراريا في الشوط الأول من المواجهة.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "الأشعة أثبتت إصابة يحيى عطية الله بشرخ في عظمة الوجه".

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أما عن غيابه فأوضح "لم يتم تحديد مدة الغياب وسوف يخضع اللاعب لفحص جديد خلال الأيام المقبلة لكشف التطورات وتحديد المدة".

وتغلب الأهلي على سموحة بهدفين دون مقابل ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة بالدوري والتي أقيمت على استاد القاهرة.

وشارك بدلا من يحيى عطية الظهير الأيسر كريم الدبيس.

ونجح الدبيس في صناعة هدف تقدم الأهلي الذي سجله أفشة بضربة رأسية.

واعتلى الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري عقب مرور 7 جولات بعد الفوز على سموحة بهدفين دون مقابل.

ورفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك وبيراميدز عقب مرور سبع جولات، بينما لا يزال يعني سموحة بهزيمة ثالثة على التوالي.

ويستعد الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط ويبتعد بفارق نقطة عن أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

الأهلي يحيى عطية الله شرخ في الوجه إصابة عطية الله
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