مصدر من الرابطة يوضح لـ في الجول هل يتم معاقبة إمام عاشور بسبب احتفال "البالونة"

أوضح مصدر من رابطة الأندية المصرية حقيقة إمكانية توقيع عقوبة على إمام عاشور لاعب الأهلي بسبب احتفاله بهدفه أمام سموحة.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وسجل إمام عاشور هدف الأهلي الثاني في سموحة بعد مراوغة حارس المرمى ووضع الكرة في الشباك، إثر تمريرة بينية من حسين الشحات.

واحتفل إمام عاشور بعدما سجل هدف الأهلي الثاني في المباراة بإخراج بالونة ونفخها.

وقال مصدر من رابطة الأندية لـFilGoal.com: "لا يوجد أي عقوبة من الممكن أن تصدر على إمام عاشور بسبب احتفال "البالونة" لأنه لا يوجد نص في لائحة العقوبات يمنع الاحتفال بالبالونات".

وأضاف "البعض يحاول الترويج إلى أن استخدام البالونة ضمن بند الشعارات في لائحة العقوبات وهذا أمر خاطئ لأننا لا نستطيع تفسير أن اللاعب يتعمد الإساءة لأي طرف".

وفاز الأهلي على سموحة بهدفين دون رد في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة للدوري المصري.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 15 في صدارة ترتيب الدوري.

ووصل إمام عاشور إلى المساهمة التهديفية رقم 27 له مع الأهلي خلال 62 مباراة، بواقع 14 هدفا و13 تمريرة حاسمة.

بينما مع الزمالك لعب إمام عاشور 102 مباراة سجل خلالها 15 هدفا وصنع 11.

ويعد الهدف هو الأول لـ إمام في الدوري المصري هذا الموسم، بعدما سجل أمام العين الإماراتي وأيضا في شباك شباب بلوزداد الجزائري.