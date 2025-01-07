نيمار يتحدث عن احتمال مرافقة ميسي مجددا.. والدوري السعودي أقوى من الفرنسي

تحدث نيمار لاعب الهلال السعودي ومنتخب البرازيل عن احتمالية اللعب مجددا رفقة ليونيل ميسي ولويس سواريز.

ويلعب الثنائي مع فريق إنتر ميامي بينما ينتهي تعاقد نيمار مع الهلال بنهاية الموسم الجاري.

وقال نيمار لاعب الهلال السعودي في تصريحات لـ شبكة CNN: "عودة MSN؟ اللعب مرة أخرى بجوار ميسي سواريز سيكون أمرا لا يصدق، هم أصدقائي ومازلنا نتحدث مع بعضنا البعض، سيكون من المثير للاهتمام إحياء ذلك الجمع".

وتابع "أنا سعيد هنا في الهلال وسعيد في المملكة العربية السعودية لكن من يدري فكرة القدم مليئة بالمفاجآت".

وأضاف "بعد خروج أنباء بأنني سأترك باريس سان جيرمان كانت نافذة الانتقالات مغلقة في الولايات المتحدة الأمريكية لذلك لم تكن هناك فرصة".

وأوضح "بينما المشروع الذي عرضوه عليّ في السعودية جيد جدا ليس فقط لي ولكن لعائلتي لذلك كان الذهاب إلى السعودية الخيارالأفضل".

وواصل "مستوى الدوري السعودي في ارتفاع، ومن وجهة نظري اتفق أنه أفضل الفرنسي، لقد لعبت هناك وأعرفه جيدا وهو دوري له إيجابياته ودوري قوي جدا".

واختتم نيمار تصريحاته "أنا سعيد جدا بمسيرتي وبالأشياء التي قمت بها والأماكن التي لعبت لها، لن تفوز أبدا بكل الجوائز وأنا سعيد بكل ما قدمته وحققته حتى الآن".