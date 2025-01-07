انتهت في كأس ملك السعودية - اتحاد جدة (2) (3)-(1) (2) الهلال.. تأهل تاريخي

الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 19:19

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال أمام اتحاد جدة ضمن ربع نهائي كأس ملك السعودية.

ويحمل الهلال لقب النسخة الماضية من كأس ملك السعودية عقب الفوز على النصر بركلات الترجيح.

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اتحاد جدة يفوز على الهلال 3-1 بركلات الترجيح ويتاهل لنصف نهائي كأس ملك السعودية

نهاية المباراة

ق114 كريم بنزيمة يسجل الهدف الثاني لنادي الاتحاد بعد تمريرة متقنة من عبد العزيز البيشي.

ق100 سيلفا يسجل الهدف الثاني لنادي الهلال بعد عرضية متقنة من متعب الحربي

بداية الشوط الأول الإضافي

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نهاية الشوط الثاني

ق80 بيرجوين يهدر فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني لنادي الاتحاد

ق72 سالم الدوسري يسجل الهدف الثاني لنادي الهلال بعد تسددية متقنة من داخل منطقة الجزاء

ق64 جووول لصالح الاتحاد عن طريق كريم بنزيمة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء

ق57 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الهلال على رأس عبد الله الحمدان الذي سدد كرة مرت بجوار المرمى ليضيع هدف محقق.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق 42 محاولة جديدة لصالح الهلال بعد رأسية من المهاجم عبد الله الحمدان تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

ق40 رايكوفيتش حارس مرمى اتحاد جدة يمنع هدف محقق بعد ضربة رأسية من داخل منطقة الجزاء

ق29 القائم يمنع الهلال من تسجيل الهدف الأول بعد تسديدة صاروخية

ق12 إصابة ميتروفيتش مهاجم الهلال، وتغيير اضطراري بنزول ليوناردو سيلفا بدلا منه

ق2 هجوم مبكر من لاعبي الهلال وانطلاقة قوية من سيرجي سافيتش ولكن تدخل ناجح من نجولو كانتي

انطلاق المباراة

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