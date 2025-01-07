بعد فاتح تريم.. مدرب تركي جديد يقترب من الدوري السعودي
الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 19:09
كتب : FilGoal
اقترب مدرب تركي جديد من تدريب أحد الأندية السعودية.
وتولى فاتح تريم تدريب الشباب منذ أيام خلفا للبرتغالي فيتور بيريرا الذي انتقل لتدريب ولفرهامبتون الإنجليزي.
وبحسب صحيفة ريكورد البرتغالية، فإن التعاون يرغب في التعاقد مع المدرب التركي إسماعيل قرطال لتولي تدريبه.
وأوضحت التقارير أن التعاون يرى في قرطال الخيار الأنسب لتولي تدريبه خلفا للمدرب الحالي الأرجنتيني رودولفو أروابارينا.
وأشارت إلى أن قرطال رفض العروض المقدمة له من الدوري التركي لكنه يدرس العرض السعودي.
وسبق للمدرب التركي صاحب الـ 63 عاما تدريب غازي عنتاب وكونيا سبور وفنربخشة بالدوري التركي.
وفاز قرطال بلقبين للدوري التركي ومثلهما لكأس تركيا.
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