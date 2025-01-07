سنعود مجددا في الصيف.. أثليتك: الأهلي السعودي يعد فينيسيوس بجعله الأغلى في العالم

الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 19:07

كتب : FilGoal

مبابي - فينيسيوس - ريال مدريد - نهائي إنتركونتيننتال

أبدت النادي الأهلي السعودي اهتمامه مجددًا لضم فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني.

وكان النجم البرازيلي تلقى عدة عروض سعودية خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

وبحسب شبكة ذا أثليتك تواصل الأهلي السعودي مع وكلاء فينيسيوس في ديسمبر الماضي لإجراء محادثات جديدة حول مستقبله، وبعثوا رسالة طمأنينه أنهم مازالوا مهتمين بجعله أغلى لاعب في العالم.

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وذكرت ذا أثليتك أن الأهلي السعودي أوضح لوكلاء فينيسيوس أنهم سيعودون مجددا في الصيف وذلك بعد اجتماع وجها لوجه في لندن أغسطس الماضي.

ويرتبط فينيسيوس بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى 2027.

وصرح فينيسيوس جونيور بعد فوزه بجائزة ذا بيست أفضل لاعب في العالم المقدمة من فيفا، أنه يود البقاء في ريال مدريد مدى الحياة.

وتوج فينيسيوس مع ريال مدريد ببطولتين لدوري أبطال أوروبا ومثلهما لكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي وبطولة إنتركونتننتال ولكأس إسبانيا و3 بطولات لكأس السوبر الإسباني.

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