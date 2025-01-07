السوبر الإسباني – مؤتمر رافينيا: عدم تسجيل ثنائي الفريق سيؤثر على تعاقدات برشلونة

الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 19:06

كتب : FilGoal

رافينيا - برشلونة

يرى رافينيا لاعب برشلونة أن الوضع الذي يعيشه ثنائي الفريق داني أولمو وباو فيكتور بعدم تسجيله حتى الآن سيؤثر على التعاقدات المستقبلية للنادي.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه أتليتك بلباو في المباراة التي ستجمعهما في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني الأربعاء المقبل.

وقال اللاعب البرازيلي خلال المؤتمر الصحفي: "أعتقد أن عدم تسجيل أولمو وباو فيكتور حتى الآن سيؤثر على التعاقدات المستقبلية لبرشلونة، لا يمكنني أن أقول لا، لأنني لا أحب الكذب وإذا قلت شيئا مغايرا سأكون كاذبا".

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وأضاف "لو كنت في ناد آخر وعلمت بالوضع الذي يمر به أولمو وفيكتور ربما كنت سأفكر فيما إذا كان البقاء هنا هو القرار الأفضل".

وأكمل "لاعبو أتليتك بلباو لديهم جودة كبيرة مثيل إنياكي ويليامز ونيكو ويليامز، نريد أن نلعب أفضل مباراة لنا سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية".

وأنهى حديثه قائلا: "لا يمكنني الحديث عن مستقبل رونالد أراوخو لأنها مسألة شخصية تخصه، برشلونة واللاعب الجهتان الوحيدتان القادرتان على الحديث عن هذا الأمر".

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة، المنتصر من لقاء ريال مدريد ضد ريال مايوركا في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل 12 يناير.

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