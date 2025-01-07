التشكيل - الهلال يستعيد نيفيز.. وبنزيمة يقود هجوم اتحاد جدة في كأس ملك السعودية

عاد البرتغالي روبن نيفيز للتواجدي في تشكيل الهلال السعودي بعد فترة طويلة من الغايب بسبب الإصابة.

ويقود نيفيز تشكيل الهلال الأساسي خلال مواجهة اتحاد جدة ضمن ربع نهائي كاس ملك السعودية.

كما يتواجد الثنائي جواو كانسيلو وسيرجي سافيتش بالتشكيل الأساسي بعدما كان مهددان بالغياب عن المباراة.

وجاء تشكيل الهلال لمواجهة اتحاد جدة كالتالي:

المرمى: ياسين بونو

الدفاع: جواو كانسيلو – حسام تمبكتي – كاليدو كوليبالي – رينان لودي

الوسط: سالم الدوسري – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – نيفيز

الهجوم: مالكوم – ألكساندر ميتروفيتش – عبد الله الحمدان.

في المقابل يقود كريم بنزيم هجوم اتحاد جدة خلال مواجهة الهلال.

وجاء تشكيل اتحاد جدة لمواجهة كالتالي:

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.

الدفاع: ماريو ميتاي- حسن كادش- دانيلو بيريرا- سعد الموسى- مهند الشنقيطي.

خط الوسط: نجولو كانتي- فابينيو- حسام عوار - ستيفن بيرجوين

خط الهجوم: كريم بنزيمة

الهلال تأهل إلى ربع نهائي كأس ملك السعودية بعد تخطي البيكيرية والطائي في دور الـ32 ودور الـ16 على الترتيب.

فيما فاز اتحاد جدة على العين في دور الـ32 وعلى الجندل في ثمن نهائي المسابقة.

ويحمل الهلال لقب النسخة الماضية من كأس ملك السعودية عقب الفوز على النصر بركلات الترجيح.