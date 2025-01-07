كولر: لا أعرف شيئا عن الصفقات.. وإصابتان ضمن 4 ستكون طويلة المدى

الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 18:36

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - الأهلي

كشف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، موقف الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب مباراة سموحة: "حتى الآن لم نضم أي صفقات جديدة، ولا أعرف أي شيء عن التدعيمات".

وعن حاجته لصفقات جديدة في ظل تعدد الإصابات داخل الفريق، رد كولر: "لا أتوقع أن نضم لاعب اليوم ليخوض مباراة غدا، ولكني أتطلع لضم صفقات قريبا".

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وأكمل حديثه عن الإصابات "وضعنا الحالي صعب، لدينا 4 إصابات اليوم أثرت علينا، وحسب معلوماتنا حتى الآن أن إصابتين ضمن الـ4 إصابات ستكون طويلة المدى".

وأضاف "الموقف كان صعبا قبل المباراة، نتيجة الإصابات اضطررنا للعب بعض اللاعبين في غير مراكزهم.

ويعاني الأهلي من عدد من الإصابات حيث يغيب علي معلول، ومحمد هاني، وكريم فؤاد، وعمر كمال عبد الواحد، وطاهر محمد.

كما تعرض أشرف داري لإصابة أمام سموحة في العضلة الخلفية، ويحيى عطية الله لإصابته بجرح في الرأس استدعى لنقله إلى المستشفى.

وحقق الأهلي الفوز أمام سموحة بهدفين نظيفين سجلهما محمد مجدي أفشة، وإمام عاشور، ليرتقي لصدارة الدوري.

ورغم الفوز عبر كولر عن عدم رضاه من أداء فريقه: "رغم الفوز أمام سموحة إلا أن اللاعبين لم ينفذوا ما طالبتهم به بالهدوء والاحتفاظ بالكرة والتحكم في إيقاع المباراة خاصة في الشوط الثاني الذي وضح أننا نخسر الكرة كثيرًا، ولكن رغم كل ذلك سعيد للفوز بالمباراة."

وأتم "التقدم في النتيجة والاحتفاظ بالكرة كان هدفنا أمام سموحة، ولكن رغم التقدم خسرنا الكرة كثيرًا ونبهنا على الفريق بين شوطي المباراة بالهدوء ولكن لم يتحقق ذلك في الشوط الثاني"

وارتقى الأهلي لصدارة الدوري برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن أقرب ملاحقيه الزمالك وبيراميدز، فيما بقي سموحة في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 5 نقاط.

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