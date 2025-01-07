دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان والقناة الناقلة

الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 18:32

كتب : FilGoal

كريم الدبيس - الأهلي ضد استاد أبيدجان

يستكمل الأهلي مبارياته في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على سموحة في المباراة الماضية.

واعتلى الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري عقب مرور 7 جولات بعد الفوز على سموحة بهدفين دون مقابل.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه ستاد أبيدجان الإيفواري في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

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ورفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك وبيراميدز عقب مرور سبع جولات، بينما لا يزال يعني سموحة بهزيمة ثالثة على التوالي.

وتجمد رصيد سموحة عند 5 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير بفارق نقطة واحدة عن مودرن سبورت متذيل الترتيب.

موعد مباراة استاد أبيدجان والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم السبت المقبل 11 يناير.

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.

وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط ويبتعد بفارق نقطة عن أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

ويتذيل استاد أبيدجان الترتيب بنقطة واحدة.

الأهلي استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا
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