السوبر الإسباني - أتليتك بلباو يعلن إصابة نيكو ويليامز قبل مواجهة برشلونة

أعلن نادي أتليتك بلباو إصابة نيكو ويليامز لاعب الفريق قبل مباراة برشلونة.

ويستعد أتلتيك بلباو لمواجهة منافسه برشلونة في المباراة التي ستجمعهما في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني الأربعاء المقبل.

وحسبما أعلن النادي الباسكي فإن إصابة نيكو ويليامز عبارة عن كدمة في كاحله الأيسر ولم يتدرب مع الفريق.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في 24 مباراة وسجل هدفين وصنع 5 آخرين خلال الموسم الجاري مع فريقه.

ولعب ويليامز 1683 دقيقة.

وتوج بلباو ببطولة السوبر الإسباني في 2021 بعدما فاز على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي.

وتوج بلباو بالبطولة على حساب برشلونة في النهائي بعدما انتصر بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة، المنتصر من لقاء ريال مدريد ضد ريال مايوركا في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل 12 يناير.