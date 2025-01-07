عاد إلى أوروبا من جديد.. مارسيليا يتعاقد مع مدافع اتحاد جدة

عاد المدافع الإيطالي فيليبي لويز إلى الدوريات الأوروبية مجددا.

وقضى لويز موسما ونصف في صفوف اتحاد جدة السعودي قبل عودته إلى أوروبا من بوابة مارسيليا الفرنسي.

وأعلن مارسيليا اليوم الثلاثاء تعاقده بشكل رسمي مع فيليبي لويز.

ومن المتوقع أن يوقع لويز على عقد يربطه بمارسيليا حتى صيف 2026.

🗣️ 𝗕𝗹𝘂𝗲 𝗟𝗶𝗴𝗵𝘁, 𝗪𝗵𝗶𝘁𝗲 𝗟𝗶𝗴𝗵𝘁 💡 Player 0️⃣0️⃣4️⃣, 𝐋𝐮𝐢𝐳 𝐅𝐞𝐥𝐢𝐩𝐞 𝐑𝐚𝐦𝐨𝐬 🇮🇹, joins the Blue & White family! 🔵⚪️ pic.twitter.com/zaw31Lv4DV — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) January 7, 2025

وكان اتحاد جدة قد تعاقد مع اللاعب في صيف 2023 قادما من ريال بيتيس ويرتبط بتعاقد حتى صيف 2026.

وشارك المدافع الإيطالي في 28 مباراة بقميص اتحاد جدة منذ انضمامه إلى الفريق.

ويحمل لويز فيليبي الجنسيتين البرازيلية والإيطالية لكنه قرر تمثيل منتخب إيطاليا في 2022.

وسبق لفيليبي اللعب لأندية لاتسيو وريال بيتيس قبل الانضمام إلى اتحاد جدة.