عاد إلى أوروبا من جديد.. مارسيليا يتعاقد مع مدافع اتحاد جدة

الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 18:14

كتب : FilGoal

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عاد المدافع الإيطالي فيليبي لويز إلى الدوريات الأوروبية مجددا.

وقضى لويز موسما ونصف في صفوف اتحاد جدة السعودي قبل عودته إلى أوروبا من بوابة مارسيليا الفرنسي.

وأعلن مارسيليا اليوم الثلاثاء تعاقده بشكل رسمي مع فيليبي لويز.

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ومن المتوقع أن يوقع لويز على عقد يربطه بمارسيليا حتى صيف 2026.

وكان اتحاد جدة قد تعاقد مع اللاعب في صيف 2023 قادما من ريال بيتيس ويرتبط بتعاقد حتى صيف 2026.

وشارك المدافع الإيطالي في 28 مباراة بقميص اتحاد جدة منذ انضمامه إلى الفريق.

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ويحمل لويز فيليبي الجنسيتين البرازيلية والإيطالية لكنه قرر تمثيل منتخب إيطاليا في 2022.

وسبق لفيليبي اللعب لأندية لاتسيو وريال بيتيس قبل الانضمام إلى اتحاد جدة.

مارسيليا اتحاد جدة
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