الأهلي يستعيد الانتصارات بالدوري بثنائية في سموحة ويعتلي الصدارة

اعتلى فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري عقب مرور 7 جولات بعد الفوز على سموحة بهدفين دون مقابل.

وسجل محمد مجدي أفشة وإمام عاشور هدفي الأهلي في مرمى سموحة بالمباراة المؤجلة من الجولة الخامسة والتي أقيمت على استاد القاهرة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك وبيراميدز عقب مرور سبع جولات، بينما لا يزال يعني سموحة بهزيمة ثالثة على التوالي.

وتجمد رصيد سموحة عند 5 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير بفارق نقطة واحدة عن مودرن سبورت متذيل الترتيب.

خطة جديدة

بدأ مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بخطة جديدة بعد الدفع بثلاثة مدافعين في التشكيل الأساسي.

ولعب كولر بالثلاثي رامي ربيعة وأشرف داري وياسر إبراهيم بينما تواجد يحيى عطية الله في مركز الظهير الأيسر بينما حسين الشحات كجناح أيمن.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أشرف داري - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم

الوسط: يحيى عطية الله - أكرم توفيق - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات.

أمامهم: إمام عاشور

الهجوم: وسام أبو علي.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بسيطرة من لاعبي الأهلي على الكرة وسط تراجع من سموحة.

وكاد يحيى عطية الله أن يسجل مبكرا بعد خطأ أبو بكر ليادي في تقدير الكرة في الدقيقة السابعة لكن تسديدة أعلى العارضة.

ولم يستغل وسام أبو علي تمريرة بينية رائعة من حسين الشحات في الدقيقة العاشرة لكن وصل محمد أشرف حارس مرمى سموحة للكرة أولا.

وضغط سموحة لأول مرة مع بداية الربع ساعة الثانية في الشوط لكن تحولت الكرة لركلة ركنية في الدقيقة 18 لكن دون خطورة على مرمى الشناوي.

وسدد أكرم توفيق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 24 لكن بعيدة عن مرمى سموحة.

ونجح وسام أبو علي في تسجيل هدف أول في الدقيقة 27 برأسية بعد عرضية يحيى عطية الله قبل أن يعود نادر قمر الدولة حكم اللقاء لتقنية الفيديو ويلغي الهدف.

وتعرض يحيى عطية الله في الدقيقة 30 لإصابة دموية تسببت في استبداله اضطراريا ومشاركة كريم الدبيس بدلا منه.

وقبل دقيقتين من نهاية الشوط نجح محمد مجدي أفشة في التقدم لصالح الأهلي بعد عرضية رائعة من كريم الدبيس حولها برأسية داخل شباك سموحة في الدقيقة 48.

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بعد جملة تيكتيكية ولا أروع 💣🦅 محمد مجدي أفشة برأسية يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى سموحة 👌#ONTime_Sports pic.twitter.com/jgwcSWg8MD — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 7, 2025

ومع بداية الشوط الثاني دفع مارسيل كولر بأحمد نبيل كوكا بدلا من أشرف داري المصاب.

وعلم FilGoal.com أن داري قد اشتكى من إصابة في العضلة الخلفية.

ونجح إمام عاشور في الدقيقة 50 من تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من حسين الشحات، لينجح إمام في مراوغة حارس مرمى سموحة ويحولها لهدف ثاني للأحمر.

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ببراعة وبهدوء وثقة 🦅👌 إمام عاشور يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى سموحة #ONTime_Sports pic.twitter.com/feZMcOULp1 — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 7, 2025

وتوقف اللقاء في الدقيقة 65 بسبب إصابة الشناوي لكن عاد واستأنف المباراة مجددا بصورة طبيعية.

وظهر سموحة بشكل مغاير في آخر 20 دقيقة بحثا عن تقليص الفارق ومن ثم البحث عن التعادل.

وكاد حسام حسن أن يسجل الأول في الدقيقة 73 لكن تصدى القائم الأيمن لمحمد الشناوي لمهاجم سموحة.

وارتدت الكرة سريعا إلى أفشة الذي انفرد بمرمى سموحة لكنه سددها بجوار القائم الأيسر لمحمد أشرف.

وعاد سموحة مجددا للضغط واستغل محمد سالم عرضية حسام حسن وحولها رأسية لكن تصدى القائم الأيسر هذه المرة لينقذ مرمى الشناوي مجددا.

ودفع كولر في الدقيقة 75 بعمرو السولية بدلا من محمد أفشة.

إمام عاشور يتخطى مساهمات الزمالك

تخطى إمام عاشور بقميص الأهلي مساهماته التهديفية مع الزمالك بعدد مباريات أقل.

وبهدف إمام في شباك سموحة وصل للمساهمة رقم 27 تهديفيا مع الأهلي خلال 62 مباراة فقط.

ونجح إمام عاشور في تسجيل 14 هدفا وصناعة 13 آخرين مع الأهلي.

وكان إمام عاشور قد حقق 26 مساهمة تهديفية بقميص الزمالك لكن خلال 102 مباراة.

وسجل عاشور مع الأبيض 15 هدفا وصنع 11 آخرين.

إصابة عطية الله وداري

قرر الجهاز الطبي للأهلي نقل يحيى عطية الله ظهير أيسر الفريق إلى المستشفى بعدما تعرض للإصابة في الرأس.

وكشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي أن إصابة يحيى عطية الله عبارة عن قطع في الحاجب وكدمة في الوجه.

واستبدل الأهلي مدافعه المغربي أشرف داري بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية خلال أحداث الشوط الأول.

أفشة يسجل بالرأس للمرة الرابعة

سجل محمد مجدي "أفشة" هدف التقدم فريقه في شباك سموحة خلال مباراة الفريقين في الدوري.

وجاء الهدف بضربة رأسية من أفشة بعد عرضية من كريم الدبيس.

وسجل أفشة للمرة الرابعة بضربة رأسية مع الأهلي.

وسبق وسجل أفشة بضربات رأسية أمام كل من المريخ السوداني والحرس الوطني بطل النيجر وسيراميكا كليوباترا.