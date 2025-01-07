بهدفه لـ الأهلي في سموحة.. إمام عاشور يتخطى مساهماته التهديفية مع الزمالك

الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 17:31

كتب : FilGoal

إمام عاشور - الأهلي - سموحة

تخطى إمام عاشور لاعب الأهلي عدد مساهماته التهديفية مع فريقه الأسبق الزمالك، وذلك بعدما سجل أمام سموحة.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

ويلعب الأهلي ضد سموحة في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة للدوري المصري، والتي تقام في استاد القاهرة.

وسجل إمام عاشور هدف الأهلي الثاني في سموحة بعد مراوغة حارس المرمى ووضع الكرة في الشباك، إثر تمريرة بينية من حسين الشحات.

أخبار متعلقة:
مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: لم يوقع لـ الاتحاد الليبي.. ويملك عروضا محلية وخارجية السوبر الإسباني - مؤتمر فالفيردي: غياب أولمو إيجابي لنا.. ولا أعرف كيف تتم إدارة برشلونة

ووصل إمام عاشور إلى المساهمة التهديفية رقم 27 له مع الأهلي خلال 62 مباراة، بواقع 14 هدفا و13 تمريرة حاسمة.

بينما مع الزمالك لعب إمام عاشور 102 مباراة سجل خلالها 15 هدفا وصنع 11.

ويعد الهدف هو الأول لـ إمام في الدوري المصري هذا الموسم، بعدما سجل أمام العين الإماراتي وأيضا في شباك شباب بلوزداد الجزائري.

إمام عاشور الأهلي الدوري المصري الزمالك
نرشح لكم
خبر في الجول - صعوبة لحاق عمر كمال بمواجهة استاد أبيدجان كولر: لا أعرف شيئا عن الصفقات.. وإصابتان ضمن 4 ستكون طويلة المدى بيان من الزمالك بشأن استخدام العلامات التجارية الأهلي يستعيد الانتصارات بالدوري بثنائية في سموحة ويعتلي الصدارة مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: لم يوقع لـ الاتحاد الليبي.. ويملك عروضا محلية وخارجية خبر في الجول – نقل عطية الله إلى المستشفى بسبب عدم توقف نزيف الرأس إصابة أشرف داري واستبداله أمام سموحة الصناعة الثانية لـ الدبيس.. أفشة يسجل من رأسية للمرة الرابعة مع الأهلي
أخر الأخبار
نيمار يتحدث عن احتمالية اللعب مجددا رفقة ميسي وسواريز.. والدوري السعودي أقوى من الفرنسي 17 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر كأس ملك السعودية - الهلال (0)-(0) اتحاد جدة.. هجوم مبكر 24 دقيقة | سعودي في الجول
بعد فاتح تريم.. مدرب تركي جديد يقترب من الدوري السعودي 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
سنعود مجددا في الصيف.. أثليتك: الأهلي السعودي يعد فينيسيوس بجعله الأغلى في العالم 36 دقيقة | ميركاتو
السوبر الإسباني – مؤتمر رافينيا: عدم تسجيل ثنائي الفريق سيؤثر على تعاقدات برشلونة 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل - الهلال يستعيد نيفيز.. وبنزيمة يقود هجوم اتحاد جدة في كأس ملك السعودية ساعة | سعودي في الجول
خبر في الجول - صعوبة لحاق عمر كمال بمواجهة استاد أبيدجان ساعة | الكرة الإفريقية
كولر: لا أعرف شيئا عن الصفقات.. وإصابتان ضمن 4 ستكون طويلة المدى ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فرانكفورت يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش 2 عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 3 مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان 4 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي