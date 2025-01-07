بهدفه لـ الأهلي في سموحة.. إمام عاشور يتخطى مساهماته التهديفية مع الزمالك

تخطى إمام عاشور لاعب الأهلي عدد مساهماته التهديفية مع فريقه الأسبق الزمالك، وذلك بعدما سجل أمام سموحة.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

ويلعب الأهلي ضد سموحة في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة للدوري المصري، والتي تقام في استاد القاهرة.

وسجل إمام عاشور هدف الأهلي الثاني في سموحة بعد مراوغة حارس المرمى ووضع الكرة في الشباك، إثر تمريرة بينية من حسين الشحات.

ووصل إمام عاشور إلى المساهمة التهديفية رقم 27 له مع الأهلي خلال 62 مباراة، بواقع 14 هدفا و13 تمريرة حاسمة.

بينما مع الزمالك لعب إمام عاشور 102 مباراة سجل خلالها 15 هدفا وصنع 11.

ويعد الهدف هو الأول لـ إمام في الدوري المصري هذا الموسم، بعدما سجل أمام العين الإماراتي وأيضا في شباك شباب بلوزداد الجزائري.

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