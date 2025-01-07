مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: لم يوقع لـ الاتحاد الليبي.. ويملك عروضا محلية وخارجية

الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 17:28

كتب : أحمد الخولي

الأهلي

كشف مصدر مقرب من محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي حقيقة توقيع اللاعب لنادي الاتحاد الليبي.

ويمتد تعاقد كهربا مع النادي الأهلي حتى صيف 2026.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "كهربا لم يوقع لنادي الاتحاد الليبي حتى الآن كما يتردد".

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وأضاف "كهربا لديه عدة عروض يدرسها جيدا سواء من الخليج أو العراق أو ليبيا أو مصر تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب له"

وكشف في وقت سابق مصدر مقرب من كهربا لـ FilGoal.com: "كهربا يفضل الخروج من الأهلي خلال انتقالات يناير المقبل".

وسبق أن خرج كهربا معارا في يناير 2022 لصفوف هاتاي سبور التركي من الأهلي ولمدة 6 أشهر.

صاحب الـ 30 عاما خاض الموسم الجاري 7 مباريات سجل 2 وصنع 1 في 348 دقيقة بقميص الأهلي.

وإجمالا خاض كهربا 141 مباراة بقميص الأهلي سجل خلالها 48 هدفا وصنع 22 في جميع المسابقات.

وتوج بـ 14 لقبا مع الأهلي في جميع المسابقات، كما فاز بجائزة هداف دوري أبطال إفريقيا 2022-23، والدوري الإفريقي الموسم الماضي.

كهربا الأهلي
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