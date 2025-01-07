السوبر الإسباني - مؤتمر فالفيردي: غياب أولمو إيجابي لنا.. ولا أعرف كيف تتم إدارة برشلونة

الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 17:14

كتب : FilGoal

إرنستو فالفيردي

أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ أتلتيك بلباو أن غياب داني أولمو لاعب برشلونة عن المباراة إيجابي لفريقه.

ويستعد أتلتيك بلباو لمواجهة منافسه برشلونة في المباراة التي ستجمعهما في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني الأربعاء المقبل.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "لا أعرف إذا كان أمر رحيل نيمار وقت تدريبي لبرشلونة مشابها لما يحدث الآن في عدم القدرة لتسجيل داني أولمو وباو فيكتور".

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وأضاف "عندما فقدنا لاعبا مهما مثل نيمار، حاولنا إيجاد حلول، لكن الأهم أن المنافسة استمرت وبدأنا الموسم بصورة جيدة".

وأكمل "لا أعرف كيف تتم إدارة الأمور حاليا لأنني لست هناك، سيتم البحث عن حل، وسيحاول الفريق الفوز في جميع المباريات كما يفعل الفريق دائما".

وواصل "الملعب سيكون مليء بالمشجعين، لعبت هنا المباراة الأخيرة لي مع برشلونة وكان الأجواء رائعة، بالطبع سيحضر جمهور أكثر من برشلونة".

وشدد "برشلونة بدأ الموسم بشكل قوي للغاية وكان من الصعب مجاراته، وأيضا في الفترة الأخيرة قدم نتائج سيئة، لكن إذا شاهدت المباراة الأخيرة دون لقطات الأهداف، فلن أتمكن من تخمين النتيجة، لعب مباراة رائعة".

وأنهى حديثه قائلا: "داني أولمو لاعب استثنائي وغيابه عن المباراة أمر إيجابي لنا دون شك، من الأفضل ألا يلعب ضدنا".

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة، المنتصر من لقاء ريال مدريد ضد ريال مايوركا في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل 12 يناير.

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