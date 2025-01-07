خبر في الجول – نقل عطية الله إلى المستشفى بسبب عدم توقف نزيف الرأس

الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 17:13

كتب : أحمد الخولي

إصابة يحيى عطية الله - الأهلي ضد سموحة

قرر الجهاز الطبي للأهلي نقل يحيى عطية الله ظهير أيسر الفريق إلى المستشفى بعدما تعرض للإصابة في الرأس.

ويلعب الأهلي ضد سموحة في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة للدوري المصري، والتي تقام في استاد القاهرة.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قرر نقل يحيى عطية الله إلى المستشفى بسبب عدم توقف نزيف الرأس الذي تعرض له أمام سموحة.

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وغادر عطية الله في الشوط الأول مصابا بعد اصطدامه في الرأس مع أحد لاعبي سموحة مما أدى إلى إسالة الدماء من رأسه.

يأتي ذلك حتى يتلقى اللاعب العلاج سريعا بواسطة عمل غرز جراحية له لإيقاف نزيف الرأس.

وكشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي أن إصابة يحيى عطية الله عبارة عن قطع في الحاجب وكدمة في الوجه.

وشارك بدلا من يحيى عطية الظهير الأيسر كريم الدبيس.

ونجح الدبيس في صناعة هدف تقدم الأهلي الذي سجله أفشة بضربة رأسية.

الأهلي الدوري المصري يحيى عطية الله
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