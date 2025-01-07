إصابة أشرف داري واستبداله أمام سموحة

الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 17:11

كتب : أحمد الخولي

الأهلي ضد سموحة

أجرى الجهاز الفني للنادي الأهلي تبديلا بين شوطي مباراة الأهلي وسموحة في الدوري بخروج أشرف داري مدافع الفريق الأحمر.

وعلم FilGoal.com أن أشرف داري تم استبدله بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية خلال أحداث الشوط الأول.

ويلعب الأهلي ضد سموحة في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة للدوري المصري، والتي تقام في استاد القاهرة.

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وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأهلي بهدف نظيف سجله محمد مجدي أفشة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وجاء الهدف بضربة رأسية من أفشة بعد عرضية من كريم الدبيس.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يصنع فيها كريم الدبيس مع الأهلي، وكانت الأولى أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي الدوري سموحة أشرف داري
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