الصناعة الثانية لـ الدبيس.. أفشة يسجل من رأسية للمرة الرابعة مع الأهلي

الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 17:02

كتب : FilGoal

محمد مجدي أفشة وكريم الدبيس - الأهلي ضد سموحة

سجل محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي هدف تقدم فريقه في شباك سموحة خلال مباراة الفريقين في الدوري.

كريم الدبيس

النادي : الأهلي

محمد مجدي أفشة

النادي : الأهلي

سموحة
الأهلي

ويلعب الأهلي ضد سموحة في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة للدوري المصري، والتي تقام في استاد القاهرة.

ونجح الأهلي في تسجيل هدف التقدم في سموحة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول من المباراة عن طريق أفشة.

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وجاء الهدف بضربة رأسية من أفشة بعد عرضية من كريم الدبيس.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يصنع فيها كريم الدبيس مع الأهلي، وكانت الأولى أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

كما سجل أفشة للمرة الرابعة بضربة رأسية مع الأهلي.

وسبق وسجل أفشة بضربات رأسية أمام كل من المريخ السوداني والحرس الوطني بطل النيجر وسيراميكا كليوباترا.

وهو هدف أفشة الثاني في الدوري هذا الموسم بعدما سجل أمام المصري.

الأهلي أفشة كريم الدبيس سموحة الدوري المصري
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