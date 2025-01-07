وكيله: فيرمينو لم يتلق عرضا من فنربخشة

أوضح نيني زيني وكيل البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم أهلي جدة أنه لم يتلقَّ أي عرض لموكله من نادي فنربخشة التركي.

وانتشرت تقارير عن رحيل فيرمينو من صفوف الفريق السعودي هذا الشتاء.

وقال نيني زيني في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية: "لم نستقبل أي عروض من فنربخشة حول فيرمينو الذي سيظل في أهلي جدة".

ويرغب فنربخشة في التعاقد مع فيرمينو خلال فترة الانتقالات الشتوية، حسب صحيفة الصباح التركية.

وأوضحت التقارير أن رغبة فنربخشة في التعاقد مع فيرمينو جاءت بعد موافقة جوزيه مورينيو مدرب الفريق على ضم لاعب ليفربول السابق.

قبل أسابيع، أوضحت جريدة الرياضية السعودية أن الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة طلب من إدارة ناديه رحيل المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف التقرير أن المدرب الألماني يتطلع إلى ضم جناح أيسر بدلا من فيرمينو.

كما أبدى رغبة في تعزيز صفوف الفريق بلاعب وسط أجنبي ومجموعة من التعاقدات المحلية.

وتسعى إدارة أهلي جدة إلى إبرام صفقة واحدة فقط خلال فترة الانتقالات الشتوية، مخصصة لمركز الجناح الأيسر.

ومن المتوقع أن تنطلق المفاوضات مع الأسماء المرشحة في الأيام المقبلة.

يذكر أن المهاجم البرازيلي انضم إلى أهلي جدة الصيف قبل الماضي قادما من ليفربول الإنجليزي.

وخاض مع أهلي جدة 53 مباراة سجل خلالها 15 هدفا، وصنع 10.