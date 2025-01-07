رودري يكشف مدى إمكانية لعبه مرة أخرى الموسم الحالي

كشف رودري لاعب مانشستر سيتي عن مدى إمكانية لعبه مرة أخرى الموسم الجاري.

وقال اللاعب الإسباني لصحيفة آس: "العودة خلال الموسم الجاري؟ نعم بالتأكيد، أعرف نفسي تماما فأنا شخص يتعافى بشكل جيد وبعقلية إيجابية".

وأتم "التفكير بشكل إيجابي هام للغاية في مرحلة التعافي، كل شيء يسير بشكل جيد للغاية، أريد أن ألعب مرة أخرى الموسم الحالي".

وتوج رودري بجائزة الكرة الذهبية والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول للاعب الأفضل في العالم لعام 2024.

ويعاني رودري حاليا من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وقاد رودري فريقه مانشستر سيتي للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي وتتويج إسبانيا بيورو 2024.

وأصبح رودري أول لاعب في تاريخ مانشستر سيتي يفوز بجائزة الكرة الذهبية.

وخاض صاحب الـ28 عاما 260 مباراة مع سيتي سجل خلالهم 26 هدفا وصنع 30 آخرين.