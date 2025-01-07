أثليتك: دورتموند يدرس ضم راشفورد

الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 16:14

كتب : FilGoal

سام مرسي - راشفورد

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن نادي بوروسيا دورتموند يدرس ضم ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد هذا الشتاء.

وأصبح راشفورد على وشك الخروج من قلعة الشياطين الحمر بعدما دخل في خلافات من المدرب روبن أموريم ليغيب عن الملاعب في المباريات الأخيرة.

وأوضح التقرير أن بوروسيا دورتموند من بين الفرق التي تفكر في ضم راشفورد على سبيل الإعارة.

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وأضاف التقرير أن راشفورد على رادار ميلان ويوفنتوس وأندية من الدوري الإنجليزي أيضا.

ولفت تقرير ذا أثليتك إلى أن بقاء راشفورد في يونايتد أمر محتمل أيضا.

قبل أيام، ذكرت صحيفة ديلي ميل أن راشفورد رفض 3 عروض سعودية.

وأوضحت الصحيفة أن قيمة العرض المقدم لراشفورد يبلغ 35 مليون جنيه أسترليني سنويا.

ويتقاضى راشفورد 315 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا في يونايتد، بما يعادل حوالي 15 مليون جنيه أسترليني سنويا.

يأتي ذلك رغم تصريحات راشفورد الأخيرة عن استعداده لتحد جديد "بالنسبة لي أعتقد أنني مستعدا لتحد جديد، وعندما أغادر لن يكون هناك أي مشاعر سلبية أو تعليقات سلبية تجاه مانشستر يونايتد".

وأضاف راشفورد "إذا كنت أعرف أن الوضع سيء بالفعل فلن أجعل الأمر أسوأ، رأيت كيف يغادر اللاعبون الآخرون في الماضي ولا أريد أن أكون مثلهم، عندما أغادر سأصدر بيانا بذلك، وسأبقى مشجعا ليونايتد بنسبة 100 %".

وشارك راشفورد الموسم الحالي في 15 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا، فيما شارك في 6 مباريات ببطولة الدوري الأوروبي سجل هدفا وصنع آخر.

وأوضحت ديلي ميل أن راشفورد منفتح على البقاء مع مانشستر يونايتد، حيث يستمر عقده حتى يونيو 2028.

وأشارت الصحيفة إلى أن يونايتد سينظر إلى العروض المقدمة لـ راشفورد في انتقالات الشتاء، ولو على سبيل الإعارة إذا دفع ناديه الجديد رسوما وغطى جزءًا كبيرًا من أجره.

ولم يشارك راشفورد في آخر 5 مباريات في تشكيل مانشستر يونايتد منذ ديربي مانشستر الشهر الماضي.

ودخل راشفورد قائمة فريقه لأول مرة أمام نيوكاسل بعد غياب 4 مباريات ولكن ظل على مقاعد البدلاء رغم خسارة فريقه بثنائية نظيفة.

ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد بوروسيا دورتموند ميلان يوفنتوس
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