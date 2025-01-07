سكاي: نوير على بعد خطوة واحدة لتجديد عقده مع بايرن ميونيخ

الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 15:55

كتب : FilGoal

مانويل نوير - ألمانيا

يقترب مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ من تجديد عقده مع ناديه خلال الفترة المقبلة.

عقد مانويل نوير الحالي ينتهي مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الجاري، في انتظار تمديد المسيرة الممتدة له هناك منذ 14 عاما.

وحسب شبكة سكاي ألمانيا فإن نوير يبتعد خطوة واحدة لتجديد عقده حتى 2026.

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وأصيب نوير بكسر في أحد ضلوعه في بدايات ديسمبر ليغيب حتى نهاية عام 2024.

وانضم نوير إلى بايرن ميونيخ عام 2011 قادما من شالكة، وما زال يلعب في صفوف الفريق منذ ذلك الحين.

صاحب الـ38 عاما أعلن اعتزاله الدولي قبل عدة أشهر، بعد خوض 124 مباراة دولية رفقة منتخب ألمانيا.

قبل أسابيع، قال نوير في تصريحات لجريدة كيكر: "إذا أنهينا الموسم الجديد بشكل ناجح مع الجهاز الفني الجديد، فهذا يعني أن الأمر سيكون ممتعا بالنسبة لي".

ويحتل الفريق البافاري صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 36 نقطة، ويبتعد عن باير ليفركوزن وصيفه بفارق 4 نقاط.

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