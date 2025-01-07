انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(0) سموحة.. نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الأهلي ضد سموحة في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق75 مشاركة السولية بدلا من أفشة

ق74 القائم يتصدى مجددا هذه المرة أمام محمد سالم

ق73 القائم يتصدى لحسام حسن وتعود لانفراد إلى أفشة لكن يسددها بجوار القائم

ق65 توقف المباراة بعد إصابة الشناوي وتلقي العلاج

ق50 جوووول إمام عاشور

بداية الشوط الثاني بمشاركة كوكا بدلا من أشرف داري للإصابة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق48 جووووول أفشة برأسية بعد عرضية الدبيس

ق39 تمريرة رائعة من وسام أبو علي لكن تسديدة أفشة بجوار القائم الأيمن

ق36 تسديدة قوية من وسام أبو علي من ركلة حرة مباشرة لكن بجوار القائم الأيمن

ق33 كريم الدبيس يشارك اضطراريا بدلا من يحيى عطية الله

ق30 إصابة دموية ليحيى عطية الله

ق29 تقنية الفيديو تلغي هدف وسام أبو علي بسبب دفعة على محمد ربيعة

ق27 جوووول وسام أبو علي بعد عرضية يحيى عطية الله

ق24 تسديدة من أكرم توفيق بعيدة عن مرمى سموحة

ق20 تسديدة من وسام أبو علي لكن تصطدم وتخرج خارج الملعب قبل احتساب تسلل على عطية الله

ق18 ركنية أولى لصالح سموحة بعد ضغط على مدافعي الأهلي

ق10 وسام أبو علي يهدر فرصة تسجيل الأول بعد بينية الشحات

ق7 خطأ من أبو بكر ليادي في تقدير الكرة وعطية الله يفشل في استغلالها بتسديدة أعلى العارضة

بداية المباراة