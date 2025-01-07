خبر في الجول – عمر رضوان يخضع لعملية جراحية بعد كسر في يده
الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 15:29
كتب : عمرو نبيل
تعرض عمر رضوان حارس مرمى طلائع الجيش للإصابة بكسر في اليد.
عمر رضوان
النادي : طلائع الجيش
وعلم FilGoal.com أن الحارس صاحب الـ 27 عاما قد خضع لعملية جراحية وسيغيب على أثرها عن الفريق لمدة شهرين.
وتعرض رضوان للإصابة خلال مواجهة الأولمبي في كأس مصر.
وشارك رضوان في مباراتين مع طلائع الجيش منذ بداية الموسم كانتا ضد الأولمبي في كأس مصر وضد بتروجت في الدوري.
وكان طلائع الجيش قد فاز على الأولمبي بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق ليتأهل إلى دور الـ 16 من كأس مصر.
ويحتل طلائع الجيش حاليا المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط.
ويستعد طلائع الجيش لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة 10 يناير في الجولة الثامنة من الدوري المصري.
نرشح لكم
الصناعة الثانية لـ الدبيس.. أفشة يسجل من رأسية للمرة الرابعة مع الأهلي استراحة الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) سموحة.. نهاية الشوط الأول تشكيل سموحة - ثلاثي هجومي بقيادة حسام حسن ضد الأهلي تشكيل الأهلي - ربيعة ظهير.. وأفشة وإمام أساسيان ضد سموحة إمام محمدين لـ في الجول: اعتذرت عن استكمال عملي في الاتحاد السكندري خبر في الجول – كولر يلتحق بمعسكر الأهلي بعد تماثله للشفاء خبر في الجول - منتخب السويس يحدد 3 ملايين جنيه للموافقة على بيع لاعبه لـ الإسماعيلي خبر في الجول – الإسماعيلي يستعد لتفعيل عقد سوجودوجو حال رفع إيقاف القيد
أخر الأخبار
أثليتك: دورتموند يدرس ضم راشفورد 49 دقيقة | ميركاتو