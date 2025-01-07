خبر في الجول – عمر رضوان يخضع لعملية جراحية بعد كسر في يده

الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 15:29

كتب : عمرو نبيل

عمر رضوان - طلائع الجيش

تعرض عمر رضوان حارس مرمى طلائع الجيش للإصابة بكسر في اليد.

عمر رضوان

النادي : طلائع الجيش

طلائع الجيش

وعلم FilGoal.com أن الحارس صاحب الـ 27 عاما قد خضع لعملية جراحية وسيغيب على أثرها عن الفريق لمدة شهرين.

وتعرض رضوان للإصابة خلال مواجهة الأولمبي في كأس مصر.

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وشارك رضوان في مباراتين مع طلائع الجيش منذ بداية الموسم كانتا ضد الأولمبي في كأس مصر وضد بتروجت في الدوري.

وكان طلائع الجيش قد فاز على الأولمبي بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق ليتأهل إلى دور الـ 16 من كأس مصر.

ويحتل طلائع الجيش حاليا المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة 10 يناير في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

عمر رضوان طلائع الجيش الدوري المصري
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