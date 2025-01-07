مران الزمالك – عودة بنتايك ومحمد السيد.. وتدريب على ركلات الترجيح قبل مواجهة أبو قير

الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 15:21

كتب : إبراهيم رمضان

محمود بنتايك - الزمالك

عاد محمود بنتايك ومحمد السيد ثنائي الزمالك للمشاركة في تدريبات الفريق.

وشارك الظهير المغربي في جزء من المران عقب إنهاء برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وكان بنتايك قد أصيب في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف في مباراة إنييمبا في الكونفدرالية.

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وتماثل محمد السيد للشفاء من الغصابة العضلية التي كان يعاني منها وشارك بشكل طبيعي في المران.

وخصص الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس فقرة تدريبية على ركلات الترجيح تحسبا لانتهاء المباراة بالتعادل.

وتحدث جروس مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات مع اللاعبين عن أهمية المباراة وتسجيل الأهداف مبكرا لتفادي أي مفاجآت في اللقاء.

وقال جروس للاعبين: "أريد منكم أن تظهروا في المباريات بكل قوة بنفس الصورة التي تؤدوا بها التدريبات".

ومنح جروس راحة للاعبين الذين شاركوا في مباراة المصري الماضية في الكونفدرالية راحة من المران خوفا من تعرضهم للإجهاد في ظل تلاحم المباريات، على أن يعودوا الأربعاء المقبل بصورة طبيعية.

وتنطلق المباراة الساعة الثانية ونصف ظهرا، وتذاع على قنوات أون تايم سبورتس.

الزمالك أبو قير للأسمدة جروس محمود بنتايك محمد السيد
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