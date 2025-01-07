تشكيل سموحة - ثلاثي هجومي بقيادة حسام حسن ضد الأهلي

الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 14:57

كتب : أحمد الخولي

حسام حسن - سموحة

أعلن أحمد سامي المدير الفني لـ سموحة تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه الأهلي.

ويلاقي سموحة منافسه الأهلي بعد قليل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري المصري.

ويشارك ثلاثي هجومي وهو عبد الكبير الوادي وحسام وحسن ومحمد سعيد.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أشرف

خط الدفاع: بركات حجاج – محمد ربيعة – أبو بكر ليداي - إسلام جابر

خط الوسط: محمد متولي (كناريا) – محمود صابر – دوكو دودو

خط الهجوم: عبد الكبير الوادي – حسام حسن – محمد سعيد

ويحتل سموحة المركز الـ17 أي قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط.

بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة.

سموحة الأهلي الدوري المصري حسام حسن
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