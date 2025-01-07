تشكيل الأهلي - ثلاثي دفاعي.. وأفشة وإمام أساسيان ضد سموحة

أعلن مارسيل كولر مدرب الأهلي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد سموحة.

ويلتقي الأهلي مع سموحة على استاد القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد ثلاثي في الدفاع مكون من رامي ربيعة وأشرف داري وياسر إبراهيم.

ويتواجد محمد مجدي "أفشة" في وسط الملعب، بينما يلعب إمام عاشور في مركز الجناح.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد الشناوي.

الدفاع - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - يحيى عطية الله.

الوسط: أكرم توفيق - محمد مجدي "أفشة" - مروان عطية.

الهجوم: إمام عاشور - وسام أبو علي - حسين الشحات.

ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير - يوسف أيمن - أحمد نبيل "كوكا" - كريم الدبي - سمير محمد - عمر الساعي - كريم وليد - عمرو السولية - محمود عبد المنعم" كهربا".

وبحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة وبفارق نقطتين عن الزمالك صاحب الصدارة، بينما يحتل سموحة المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 5 نقاط.