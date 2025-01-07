لأول مرة بعد عام و3 أسابيع.. ديفيد ألابا يعود لقائمة ريال مدريد

الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 14:49

كتب : FilGoal

ديفيد ألابا - ريال مدريد - فرانكفورت

أخيرا.. عاد النمساوي دافيد ألابا إلى قائمة فريقه ريال مدريد، وذلك للمشاركة في كأس السوبر الإسباني.

وشارك ألابا في تدريبات ريال مدريد الجماعية يوم الثلاثاء الماضي، بعد فترة من التدرب بشكل فردي.

وبذلك يكون قد مر عام و3 أسابيع على غياب ألابا منذ إصابته القوية في الرباط الصليبي الأمامي.

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وتواجد اسم ألابا في قائمة ريال مدريد المسافرة إلى السعودية لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني.

وجاءت قائمة ريال مدريد لبطولة السوبر الإسباني على النحو التالي:

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حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - فران جونزاليس

الدفاع: أنطونيو روديجير - دافيد ألابا - راؤول أسينسيو - لوكاس فاسكيز - فيرلاند ميندي - فران جارسيا - دييجو أجوادو - لورينزو أجوادو

الوسط: لوكا مودريتش - جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - أورلين تشواميني - فيدريكو فالفيردي - أردا جولر - داني سيبايوس

الهجوم: كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور - براهيم دياز - رودريجو - إندريك - دانييل يانيز

سيلعب ريال مدريد أولا ضد ريال مايوركا في نصف النهائي، وفي حالة فوز سيلاقي في النهائي الفائز من لقاء برشلونة ضد أتليتك بلباو.

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وكانت تقارير عديدة قد أشارت إلى أن كارلو أنشيلوتي قد يبدأ في الدفع بألابا في لقاء لاس بالماس يوم 19 يناير المقبل.

ويمتد عقد ألابا مع النادي الملكي حتى صيف 2026.

وبدأ ألابا مسيرته مع كرة القدم في أكاديمية فريق أسبيرن النمساوي، قبل أن ينتقل لـ أوستريا فيينا عام 2002.

ولمدة 6 مواسم لعب ألابا لـ أوستريا فيينا وتدرج بين فرق الناشئين والرديف؛ حتى شد الرحال لـ بايرن ميونيخ عام 2009.

مع بايرن، بدأ ألابا في صفوف فريق دون 19 عاما، قبل يتم تصعيده للفريق الرديف عام 2010، ليستمر لـ6 أشهر وينتقل بعدها لفريق هوفينهايم على سبيل الإعارة في يناير 2011.

وبنهاية الموسم عاد ألابا من جديد ليتم تصعيده للفريق الأول.

ومنذ عام 2011 وحتى 2021، حظى ألابا بمسيرة رائعة رفقة بايرن ميونيخ، حيث شارك في 431 مباراة ولعب في مراكز: قلب الدفاع والظهير الأيسر ووسط الملعب المدافع.

وفي صيف 2021 انتقل مجانا إلى ريال مدريد، الذي حصد معه دوري أبطال أوروبا مرتين والدوري الإسباني مرتين أيضا في 2022 و2024.

ريال مدريد ديفيد ألابا السوبر الإسباني
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