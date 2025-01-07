خبر في الجول – كولر يلتحق بمعسكر الأهلي بعد تماثله للشفاء

الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 14:21

كتب : أحمد الخولي

مارسيل كولر - الأهلي

التحق مارسيل كولر مدرب الأهلي بمعكسر الفريق لخوض مباراة سموحة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة بعد قليل في تمام الساعة الرابعة عصرا على استاد القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وعلم FilGoal.com أن مارسيل كولر سيقود المباراة بشكل طبيعي بعد تماثله من الشفاء والتأكد أنه كان يعاني من نزلة معوية وليس فيروس كورونا.

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وغاب كولر عن مران الأهلي مساء أمس الإثنين بسبب تعرضه لوعكة صحية.

وكان الأهلي خسر أمام شباب بلوزداد الجزائري في مجموعات دوري أبطال إفريقيا بهدف دون رد.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، ويأتي سموحة في المركز الـ17 برصيد 5 نقاط.

وتعادل الأهلي في آخر مبارياته في الدوري سلبيا ضد إنبي، بينما خسر سموحة أمام فاركو بهدفين لهدف.

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