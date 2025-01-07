تقرير: نيدفيد يقترب من تولي منصب المدير الرياضي لـ الشباب السعودي
الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 14:18
كتب : FilGoal
اقترب بافل نيدفيد نائب رئيس نادي يوفنتوس السابق من خوض أول تجربة له خارج إيطاليا.
وحسب شبكة SSC فإن السهم الأشقر يقترب ليكون المدير الرياضي لنادي الشباب السعودي.
وأفادت الشبكة أن نيدفيد حضر مباراة الفريق ضد الفيحاء تمهيدا لتعيينه.
وتعتبر هذه التجربة هي الأولى له خارج إيطاليا على المستوى الإداري.
وتولى نيدفيد منصب في إدارة السيدة العجوز منذ 2010 حتى 2015.
وأصبح نيدفيد نائب رئيس النادي منذ 2015 حتى 2022.
وواجه الشباب منافسه الفيحاء في المباراة التي جمعتهما في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وفاز الشباب على الفيحاء بهدفين مقابل هدف.
ويتولى فاتح تريم تدريب الفريق منذ شهر ديسمبر الماضي.
ويحتل الشباب المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة.
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