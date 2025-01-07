تقرير: نيدفيد يقترب من تولي منصب المدير الرياضي لـ الشباب السعودي

الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 14:18

كتب : FilGoal

بافل نيدفيد

اقترب بافل نيدفيد نائب رئيس نادي يوفنتوس السابق من خوض أول تجربة له خارج إيطاليا.

وحسب شبكة SSC فإن السهم الأشقر يقترب ليكون المدير الرياضي لنادي الشباب السعودي.

وأفادت الشبكة أن نيدفيد حضر مباراة الفريق ضد الفيحاء تمهيدا لتعيينه.

أخبار متعلقة:
تحديد مواعيد كأس أمم آسيا 2027 بالسعودية بعد ارتباط اسمه بالزمالك.. الرياضية: بوزوق يصل السعودية تمهيدا لانضمامه إلى الرائد الرياضية السعودية: النصر يبحث عن حل لإتمام رحيل تاليسكا الرياضية: حارس نيوكاسل ينضم إلى الشباب السعودي بعد لقاء أرسنال

وتعتبر هذه التجربة هي الأولى له خارج إيطاليا على المستوى الإداري.

وتولى نيدفيد منصب في إدارة السيدة العجوز منذ 2010 حتى 2015.

وأصبح نيدفيد نائب رئيس النادي منذ 2015 حتى 2022.

وواجه الشباب منافسه الفيحاء في المباراة التي جمعتهما في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفاز الشباب على الفيحاء بهدفين مقابل هدف.

ويتولى فاتح تريم تدريب الفريق منذ شهر ديسمبر الماضي.

ويحتل الشباب المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة.

بافل نيدفيد الدوري السعودي الشباب يوفنتوس
نرشح لكم
بنزيمة: قاتلت أمام الهلال رغم الإصابة.. وهدفنا تحقيق اللقب تحديد موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك السعودية "يمشي كده كده".. بنزيمة يقود اتحاد جدة لكسر عقدة الهلال بعد 1369 يوما نيمار يتحدث عن احتمال مرافقة ميسي مجددا.. والدوري السعودي أقوى من الفرنسي انتهت في كأس ملك السعودية - اتحاد جدة (2) (3)-(1) (2) الهلال.. تأهل تاريخي التشكيل - الهلال يستعيد نيفيز.. وبنزيمة يقود هجوم اتحاد جدة في كأس ملك السعودية باريديس يفضل الشباب السعودي على بوكا جونيورز وريفيربليت وكيله: فيرمينو لم يتلق عرضا من فنربخشة
أخر الأخبار
بنزيمة: قاتلت أمام الهلال رغم الإصابة.. وهدفنا تحقيق اللقب 4 ساعة | سعودي في الجول
الانتصار السابع - نيوكاسل يفوز على أرسنال بهدفين في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
تحديد موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك السعودية 4 ساعة | سعودي في الجول
"إصابتي لا تدعو للقلق".. عطية الله يطمئن الجماهير بعد إصابته أمام سموحة 4 ساعة | الدوري المصري
تقرير: برشلونة يحصل على موافقة مؤقتة بتسجيل أولمو وباو فيكتور 4 ساعة | الدوري الإسباني
مروان حمدي: أكرر اعتذاري.. والإعلام بخشى جماهير الأهلي أكثر من الزمالك 4 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - أبو ريدة يجتمع مع اللجنة الفنية لحسم المشاركة في أمم إفريقيا للمحليين.. وحل مقترح 5 ساعة | الكرة المصرية
تعيين إريك شيل مدربا لمنتخب نيجيريا 5 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فرانكفورت يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش 2 عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 3 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 4 مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان