خبر في الجول - منتخب السويس يحدد 3 ملايين جنيه للموافقة على بيع لاعبه لـ الإسماعيلي

الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 13:30

كتب : عمرو نبيل

أحمد خالد مدافع منتخب السويس

حدد منتخب السويس سعر بيع مدافعه أحمد خالد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلم FilGoal.com أن منتخب السويس قد حدد 3 ملايين جنيه للموافقة على بيع اللاعب للإسماعيلي.

ودخل الإسماعيلي في مفاوضات متقدمة مع اللاعب خلال الفترة الماضية.

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ويرغب الإسماعيلي في تعزيز صفوفه حال نجاحه في فك عقوبة إيقاف القيد.

وكان مصدر من الإسماعيلي قد كشف لـ FilGoal.com عن انتظار النادي لخطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإخطاره بإزالة عقوبة إيقاف القيد.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن الأسبوع الماضي قرارات لجنة الانضباط والمؤجلة من يونيو الماضي.

وشملت قرارات لجنة الانضباط معاقبة الإسماعيلي بإيقاف القيد لحين تنفيذ حكم المحكمة الرياضية لصالح نادي النجوم بشأن انتقال إبراهيم حسن.

وقال مصدر من الإسماعيلي لـ FilGoal.com: "تقدمنا بالتماس للاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الفترة الماضية من أجل حل مشكلة القيد والسماح للإسماعيلي بقيد اللاعبين في يناير، وننتظر الآن الخطاب الرسمي برفع اسم النادي".

وكانت قد أشارت تقارير إلى رفع اسم نادي الإسماعيلي من الأندية المعاقبة بإيقاف القيد على الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي.

وينتظر الإسماعيلي الخطاب الرسمي من فيفا قبل إجراء أي صفقات.

وكشف نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي في تصريحات تليفزيونية سابقة عقب إصدار قرارات لجنة الانضباط أن العقوبات كان من الممكن التعامل معها في السابق لكنها حاليا في توقيت صعب للغاية.

وحسم الإسماعيلي تأهله إلى ثمن نهائي كأس مصر بعد التغلب على طنطا بهدف دون مقابل.

أحمد خالد الإسماعيلي منتخب السويس
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