خبر في الجول – الإسماعيلي يستعد لتفعيل عقد سوجودوجو حال رفع إيقاف القيد

يستعد نادي الإسماعيلي لتفعيل عقد يايا سوجودوجو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الإسماعيلي سيفعل عقد اللاعب الإيفواري حال رفع إيقاف القيد.

وشارك المهاجم مع منتخب كوت ديفوار الأولمبي.

ويبلغ سوجودوجو من العمر 22 عاما.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن الأسبوع الماضي قرارات لجنة الانضباط والمؤجلة من يونيو الماضي.

وشملت قرارات لجنة الانضباط معاقبة الإسماعيلي بإيقاف القيد لحين تنفيذ حكم المحكمة الرياضية لصالح نادي النجوم بشأن انتقال إبراهيم حسن.

وتقدم نادي الإسماعيلي بطلب رفع اسم النادي من إيقاف القيد لإبرام الصفقات في يناير الجاري.

وكشف نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي في تصريحات تليفزيونية سابقة عقب إصدار قرارات لجنة الانضباط أن العقوبات كان من الممكن التعامل معها في السابق لكنها حاليا في توقيت صعب للغاية.

وحسم الإسماعيلي تأهله إلى ثمن نهائي كأس مصر بعد التغلب على طنطا بهدف دون مقابل.