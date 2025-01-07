اتحاد جدة يستعيد بنزيمة قبل الكلاسيكو.. وعودة مصابي الهلال

الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 11:49

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة

استعاد اتحاد جدة خدمات قائده كريم بنزيمة قبل مواجهة الهلال في ربع نهائي كأس الملك يوم الثلاثاء.

ويلعب اتحاد جدة أمام الهلال مساء الثلاثاء على ملعب المملكة أرينا في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعاد النجم الفرنسي للمشاركة في التدريبات الجماعية يوم الاثنين بعد أن استعاد عافيته من الإصابة التي أبعدته عن مران الأحد.

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ومن المنتظر أن تتحدد جاهزية الفرنسي موسى ديابي للمشاركة في المباراة أمام الهلال على ملعب المملكة أرينا قبل ساعات من اللقاء، حسب جريدة الرياضية.

وأفاد التقرير أن الجناح الفرنسي شارك في جزء من التدريبات الجماعية قبل أن ينتقل إلى التدريبات الفردية يوم الاثنين.

وغادر ديابي برفقة بعثة النمور يوم الاثنين إلى الرياض استعدادًا لمواجهة الأزرق.

يذكر أن الفرنسي، أصيب في أربطة الكاحل، الشهر قبل الماضي، وأعلن النادي في 23 نوفمبر الماضي غيابه 8 أسابيع.

وغاب الثنائي الفرنسي عن تدريبات اتحاد جدة مساء الأحد بسبب المعاناة من الإصابة.

أسلحة الهلال

في الجانب الآخر، أظهر الصربيان ألكساندر ميتروفيتش، وسيرجي سافيتش، والبرتغالي روبن نيفيز ثلاثي الهلال جاهزيتهم لمواجهة الكلاسيكو.

وستُحدَّد مشاركتهم سواءً بصفة أساسية، أو من على مقاعد البدلاء خلال الاجتماع الفني، حسبما كشفت الرياضية.

وتعرَّض الثلاثي الهلالي لإصابات مختلفة، إذ ابتعد نيفيز عن عشر مباريات في مختلف المسابقات لإصابته في الركبة، بينما عانى ميتروفيتش من شدٍّ خفيف في عضلة الفخذ، أمَّا سافيتش، فشعر بآلام في العضلة الضامَّة.

ويصطدم اتحاد جدة بمواجهة الهلال مبكرا في ربع نهائي الكأس.

وعلى مستوى الدوري ينفرد اتحاد جدة بصدارة الترتيب برصيد 36 نقطة.

بينما الهلال يأتي في المركز الثاني برصيد 34 نقطة.

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