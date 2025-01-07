تحديد مواعيد كأس أمم آسيا 2027 بالسعودية

الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 11:33

كتب : FilGoal

افتتاح كأس آسيا 2023

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مواعيد إقامة كأس أمم آسيا 2027 بالسعودية.

ستقام البطولة قي الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027.

وهناك 3 مدن ستستضيف المباريات وهي في مدن الرياض وجدة والخبر.

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وتحتضن 8 ملاعب مباريات البطولة.

الملاعب هي:

استاد مدينة الملك فهد الرياضية

ملعب المملكة أرينا في الرياض

ملعب جامعة الملك سعود

استاد نادي الشباب

ملعب جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض

استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة)

استاد مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة

الملعب الجديد في مدينة الخبر

قبل أسابيع، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميا فوز السعودية بشرف تنظيم النسخة الـ19 من كأس آسيا 2027.

واجتمعت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي في المنامة عاصمة البحرين، قبل الإعلان بشكل رسمي عن فوز السعودية بالتنظيم.

فالملف السعودي هو الوحيد بعد انسحاب الملف الهندي من سباق استضافة كأس آسيا 2027.

وبذلك ستتناوب الدول الخليجية على استضافة 3 نسخ متتالية من كأس آسيا، إذ أقيمت نسخة 2019 في الإمارات العربية المتحدة، وتُنظَّم نسخة 2023 في قطر، ومن خلفهما تأتي السعودية بتنظيم أول سيكون تاريخيًا.

وكانت الكويت أول دولة عربية تستضيف كأس آسيا في نسخة 1980 التي توجت بها.

ثم عادت قطر لتنظم نسخة 1988 و2011 لاحقًا. الإمارات العربية المتحدة بدورها استضافت النهائيات مرتين في 1996 و2019. فيما استضاف لبنان نسخة 2000.

وتمتلك السعودية 3 ألقاب آسيوية أعوام 1984 و1988 و1996، كما خسرت النهائي 3 مرات أخرى في 1992 و2000 و2007.

وتحمل قطر لقب كأس آسيا بتتويجها بنسخة 2019، وتعود لاستضافة نسخة 2023 بعد اعتذار الصين المتأثرة بوباء كورونا.

يتزامن ذلك مع طلب استضافة السعودية لكأس آسيا للسيدات 2026.

وتتنافس السعودية مع الأردن وأستراليا وأوزبكستان على استضافة مسابقة السيدات بعد حوالي 3 سنوات.

السعودية كأس آسيا 2027
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