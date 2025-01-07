علاء نبيل: كتبت في تقريري ضرورة رحيل ميكالي.. ووائل رياض يقترب من قيادة منتخب 2007

الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 11:28

كتب : FilGoal

علاء نبيل

شدد علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة على أنه فكر في ترك منصبه بسبب تواجد روجيرو ميكالي كمدرب لمنتخب الشباب.

وكان اتحاد الكرة قد فسخ تعاقده مع ميكالي وقرر تعيين أسامة نبيه بدلا منه.

وقال نبيل عبر قناة أون تايم سبورتس: "لم أفهم دور اللجنة الفنية في البداية ولكنني سعدت بعد الاجتماع الأول برفقتهم لأنهم جميعا قامات كبيرة وعقليات تفهم كرة القدم".

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وواصل "كتبت في تقريري ضرورة رحيل روجيرو ميكالي عن منتخب الشباب وعرضته على اتحاد الكرة الجديد قبل حتى اجتماع اللجنة الفنية واختلفت في وجهة النظر مع المجلس السابق حول هذا الأمر وكان تعيينه وكتبت في تقريري إن أداء منتخب 2005 غير مرضي والقيمة المادية كبير جدا وأكبر من أي منتخب آخر في العالم بمثل الفئة العمرية".

وتابع "وائل رياض هو الأقرب لقيادة منتخب مصر مواليد 2007".

وأكمل "اللجنة الفنية قرارها استشاري وسنتخذ القرارات برفقتهم خلال الفترة المقبلة بناء على النقاشات ورأي الأغلبية ولكن على مستوى المنتخبات الوطنية أنا المسؤول الأول ولكن أيضا عن طريق التشاور".

وأضاف "لو استمر ميكالي كمدرب لمنتخب الشباب لم أكن سأضع ذلك الفريق ضمن حساباتي وكنت سأعتبره مسؤولية اتحاد الكرة مثل الفريق الأول وكان من الممكن ألا أستمر في منصبي".

وشدد "لو وافقت الأندية على احتراف اللاعبين الشباب سأكون الأسعد في مصر وستحدث طفرة في الكرة المصرية".

علاء نبيل اتحاد الكرة
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